Stade Rennais : Brice Samba symbole de la remontada, Habib Beye applaudit !

Le gardien du Stade Rennais Brice Samba a encore été décisif hier à Metz. A la grande satisfaction d’Habib Beye.

Au cœur d’une superbe dynamique du Stade Rennais, Brice Samba multiplie les exploits. En pleine préparation du Mondial 2026, le portier breton s’impose, match après match, comme la véritable assurance tous risques de son équipe. Hier à Metz (1-0), il a de nouveau rappelé pourquoi le club a misé gros sur lui l’an dernier.

Une performance XXL de Samba à Metz

Le Stade Rennais s’est imposé dans la douleur (1-0) et peut remercier son dernier rempart. Samba a multiplié les parades, terminant le match avec cinq arrêts décisifs, dont une double-intervention spectaculaire dans le temps additionnel pour préserver les trois points. «Brice Samba a fait les bons arrêts au bon moment. Si on a dû élever la voix avec Brice ? C’est à nous de ne pas perdre le fil, on est un groupe soudé, parler nous a permis d’avancer», a commenté Valentin Rongier, alors qu’Habib Beye n’a pas souhaité s’attarder plus que ça sur sa performance XXL. «J’apprécie beaucoup, mais j’ai envie de mettre en avant mon groupe plutôt que les individualités», a glissé le coach du SRFC.

Sur les quatre dernières rencontres, Samba, qui a coûté 13 M€ au club l’hiver dernier pour l’arracher au RC Lens, n’a encaissé que deux buts.

5 arrêts clés à Metz, dont deux en toute fin de match

2 buts encaissés seulement sur les 4 derniers matches

Si le Stade Rennais occupe aujourd’hui une solide quatrième place, c’est donc en partie grâce à son dernier rempart, qui devra poursuivre sur cette voie pour assurer sa place à la Coupe du Monde.