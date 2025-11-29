OGC Nice : Franck Haise refuse de porter le chapeau

Le coach de l’OGC Nice a évoqué les déboires du Gym en Ligue 1 et en Ligue Europa avant le déplacement à Lorient. Il refuse d’endosser l’entière responsabilité des résultats décevants de son équipe.

Rien ne va plus à l’OGC Nice, 9e de L1 et bon dernier de la Ligue Europa. Après la défaite à Porto (0-3), Franck Haise a expliqué qu’il avait proposé sa démission après la gifle reçue face à l’OM (1-5), mais que celle-ci avait été refusée et qu’on ne l’y reprendrait plus. Haise ne veut pas abandonner ses joueurs, ni être tenu pour principal responsable du fiasco niçois. C’est ce qu’il a répété ce samedi en conférence de presse à la veille du déplacement des Aiglons à Lorient.

Haise a évoqué son possible licenciement

« J’ai dit que je ne démissionnerai pas. Démissionner voudrait dire que je suis le seul et unique responsable, ou que je considère que je suis le seul et unique responsable. Je n’enlève pas ma responsabilité. Mais on est tous responsables de la situation. Si j’étais sûr à 100% d’être le seul responsable de la situation, intellectuellement, je devrais démissionner. Mais ce n’est pas le cas, je le répète.» Le message est limpide. Et Haise a évoqué le coût de son licenciement, lui qui est sous contrat à Nice, expliquant qu’il ne toucherait pas la totalité des 43 mois de salaires restants en cas de renvoi. «Ceux qui connaissent mon contrat au club savent très bien que même si je devais partir, je ne toucherai pas la totalité de mes indemnités. Et de loin. » Nice aligne une série de 5 défaites consécutives toutes compétitions confondues avant de se déplacer au Moustoir.