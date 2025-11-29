OM Mercato : Iliman Ndiaye attise les géants de la Premier League

L’ancien attaquant de l’OM Iliman Ndiaye flambe à Everton. A tel point qu’il pourrait animer le prochain Mercato…

En l’espace de deux saisons, Iliman Ndiaye a bouleversé la hiérarchie offensive de la Premier League. Arrivé à Everton en provenance de l’OM après un passage décevant à Marseille, le Sénégalais a explosé sous les couleurs des Toffees, jusqu’à susciter la convoitise des plus grands noms du championnat anglais. Le virage d’Iliman Ndiaye a débuté à l’été 2024. Après une saison compliquée à l’OM (seulement 4 buts en 46 matches), le joueur formé à Sheffield United n’a pas hésité à saisir sa chance en Premier League en s’engageant à Everton pour 20 M€. Si la transition pouvait inquiéter, Ndiaye n’a pas tardé à faire parler son efficacité, signant neuf réalisations dès sa première saison avec Everton. Un bond statistique significatif lorsqu’on compare avec son passage sur la Canebière. L’élan se poursuit pleinement sur ce nouvel exercice, où il affiche déjà 4 buts et 1 passe décisive en seulement 12 apparitions.

Manchester City, Liverpool et Tottenham à l’affût

Ce début de saison remarquable n’a pas échappé aux cadors du royaume. En quête d’un nouvel atout offensif, Manchester City, Liverpool et Tottenham figurent désormais en bonne place parmi les prétendants d’Iliman Ndiaye à en croire Foot Mercato. L’ancien Marseillais, qui figurait déjà sur plusieurs listes cet été, a confirmé son statut de révélation en s’invitant désormais dans la short-list prioritaire des géants du top 6. À 25 ans, son avenir pourrait donc bientôt s’inscrire loin des Toffees…