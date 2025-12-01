FC Barcelone Mercato : le Barça veut piocher en Premier League pour remplacer Raphinha
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

FC Barcelone Mercato : le Barça veut piocher en Premier League pour remplacer Raphinha

FC Barcelone Mercato : le Barça veut piocher en Premier League pour remplacer Raphinha
Laurent Hess
1 décembre 2025

Le FC Barcelone a déjà défini ses priorités du prochain Mercato estival. Et en cas de départ de Raphinha, c’est vers l’Angleterre que le board catalan pourrait se tourner…

Après sa lourde défaite à Chelsea (0-3) en Ligue des champions, le FC Barcelone a repris sa marche en avant en dominant Alaves (3-1), mais c’est le Mercato qui fait l’objet d’un focus de Fichajes, ce dimanche. Comme révélé par Mundo Deportivo, le FC Barcelone a déjà défini les 3 postes à renforcer l’été prochain.

Savinho plait au FC Barcelone

Le Barça cible un défenseur central, un ailier et un attaquant. Pour remplacer Robert Lewandowski, en fin de contrat en juin, Deco rêverait toujours de Julian Alvarez, mais l’Argentin de l’Atlético est une cible difficile et le Barça pourrait se tourner vers Harry Kane (Bayern Munich), une option qui monte puisque l’Anglais est disponible pour 65 M€. Au poste d’ailier, le FC Barcelone s’inquiète d’un départ de Raphinha, dans le viseur de l’Arabie saoudite. Rafael Leao, l’ancien joueur du LOSC, aujourd’hui à l’AC Milan, aurait les faveurs de Deco, alors que le cas de Marcus Rashford n’aurait pas encore été tranché. Mais selon Fichajes, le Barça apprécie aussi beaucoup le profil de Savinho, le petit ailier brésilien de Manchester City. L’ancien joueur de l’ESTAC serait même la priorité de Deco, alors que Raphinha ne sera pas retenu en cas de belle offre. A suivre…

FC BarceloneLigaMercatoPremier League
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

FC Barcelone Mercato : le Barça veut piocher en Premier League pour remplacer Raphinha
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : le Barça veut piocher en Premier League pour remplacer Raphinha

Par Laurent Hess
Real Madrid, PSG Mercato : une première offre tombe pour Sergio Ramos, il a 3 options pour son avenir
Liga...

Real Madrid, PSG Mercato : une première offre tombe pour Sergio Ramos, il a 3 options pour son avenir

Par Laurent Hess
Anthony Lopes (FC Nantes)
FC Nantes...

OL – FC Nantes (3-0) : l’hommage poignant d’Anthony Lopes aux supporters lyonnais 

Par Bastien Aubert
Abdul Samed, Moffi et Boga avant un match de l'OGC Nice à l'Allianz Riviera.
Ligue 1...

Agression, plainte, racisme… l’incroyable crise qui secoue l’OGC Nice

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, tapant dans la main de Ronald Araujo après son expulsion à Chelsea.
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : Araujo, un départ inévitable en janvier ?

Par Raphaël Nouet
Les Bleus et Didier Deschamps célébrant la qualification pour le Mondial 2026.
Equipe de France...

Equipe de France : l’IA torpille les espoirs de sacre à la Coupe du monde 2026

Par Raphaël Nouet
Clément Turpin lors de Monaco-PSG.
Ligue 1...

PSG : l’arbitrage revient hanter les Parisiens après Monaco

Par Raphaël Nouet
John Textor et Michele Kang lors d'un match des féminines de l'OL.
Ligue 1...

Textor, Kang, Fofana, Morton… nouvelles révélations sur la santé de l’OL !

Par Raphaël Nouet
Eirik Horneland lors d'un échauffement des joueurs de l'ASSE.
ASSE...

ASSE : un club européen vise Horneland !

Par Raphaël Nouet
Une représentation du trophée de la Coupe de France avant la finale de 2024.
FC Nantes...

OM, PSG, RC Lens, FC Nantes, OL, ASSE : le tirage des 32es de finale de la Coupe de France

Par Raphaël Nouet
Waldemar Kita mécontent lors d'un match du FC Nantes à la Beaujoire.
ASSE...

Les infos du jour : Kita (FC Nantes) et Endrick (Real Madrid) craquent, l’OM et le PSG attaqués, Mbappé a dérapé

Par Raphaël Nouet
Douglas Augusto en action sous le maillot du FC Nantes la saison dernière.
FC Nantes...

FC Nantes : Douglas Augusto donne triplement des regrets aux Canaris

Par Raphaël Nouet
Thiago Silva, retourné dans son club formateur, le Fluminense, saluant le public.
Mercato...

Thiago Silva prive le PSG d’un défenseur prometteur

Par Raphaël Nouet
Malick Fofana au moment de sa sortie du terrain, lors du match OL-Strasbourg.
Ligue 1...

OL : énorme coup dur pour Fofana ?

Par Raphaël Nouet
Kylian Mbappé célébrant son but sur la pelouse de Gérone.
Liga...

Real Madrid : Mbappé, une nouvelle insulte qui pourrait coûter cher

Par Raphaël Nouet
La joie des Stéphanois après un but contre Nancy.
ASSE...

ASSE : les Verts dévoilent un nouveau maillot à but caritatif

Par Raphaël Nouet
Will Still et Pierre Sage saluant les joueurs la saison dernière au terme de Lyon-Lens.
Ligue 1...

RC Lens : Still a prêté main forte à Sage pour un record !

Par Raphaël Nouet
Dusan Vlahovic en pleurs après sa sortie sur blessure lors de Juventus-Cagliari.
Mercato...

PSG Mercato : une cible offensive out jusqu’en mars !

Par Raphaël Nouet
Le président du LOSC, Olivier Létang, en plein appel téléphonique au Havre.
Ligue 1...

OM : Létang (LOSC) met la pression avant le choc !

Par Raphaël Nouet
Harry Kane célébrant un but avec la sélection anglaise.
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : le Bayern annonce un prix et une date limite pour Harry Kane !

Par Raphaël Nouet
Endrick lors de l'échauffement ayant précédé le match entre le Real Madrid et l'Olympiakos.
Mercato...

OL Mercato : Endrick (Real Madrid) a craqué… une bonne nouvelle pour les Gones !

Par Raphaël Nouet
L’OM humilie le PSG… et séduit les Français comme jamais !
Ligue 1...

L’OM humilie le PSG… et séduit les Français comme jamais !

Par Bastien Aubert
L'OL a rossé le FC Nantes
FC Nantes...

OL – FC Nantes (3-0) : Pierre Ménès tranche la polémique arbitrale et l’avenir du FCN en Ligue 1 

Par Bastien Aubert
Gautier Larsonneur (ASSE)
ASSE...

ASSE : pluie de mauvaises nouvelles pour les Verts avant Dunkerque 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet