FC Barcelone Mercato : le Barça veut piocher en Premier League pour remplacer Raphinha

Le FC Barcelone a déjà défini ses priorités du prochain Mercato estival. Et en cas de départ de Raphinha, c’est vers l’Angleterre que le board catalan pourrait se tourner…

Après sa lourde défaite à Chelsea (0-3) en Ligue des champions, le FC Barcelone a repris sa marche en avant en dominant Alaves (3-1), mais c’est le Mercato qui fait l’objet d’un focus de Fichajes, ce dimanche. Comme révélé par Mundo Deportivo, le FC Barcelone a déjà défini les 3 postes à renforcer l’été prochain.

Savinho plait au FC Barcelone

Le Barça cible un défenseur central, un ailier et un attaquant. Pour remplacer Robert Lewandowski, en fin de contrat en juin, Deco rêverait toujours de Julian Alvarez, mais l’Argentin de l’Atlético est une cible difficile et le Barça pourrait se tourner vers Harry Kane (Bayern Munich), une option qui monte puisque l’Anglais est disponible pour 65 M€. Au poste d’ailier, le FC Barcelone s’inquiète d’un départ de Raphinha, dans le viseur de l’Arabie saoudite. Rafael Leao, l’ancien joueur du LOSC, aujourd’hui à l’AC Milan, aurait les faveurs de Deco, alors que le cas de Marcus Rashford n’aurait pas encore été tranché. Mais selon Fichajes, le Barça apprécie aussi beaucoup le profil de Savinho, le petit ailier brésilien de Manchester City. L’ancien joueur de l’ESTAC serait même la priorité de Deco, alors que Raphinha ne sera pas retenu en cas de belle offre. A suivre…