Lamine Yamal n’en finit plus de nous surprendre. À 18 ans à peine, le jeune prodige du FC Barcelone fait parler de lui sur les terrains… mais aussi sur les réseaux sociaux.

De retour à un bon niveau, Lamine Yamal continue de aire parler de lui en dehors des terrains. Sur son compte Instagram, la star du FC Barcelone a partagé une série de photos classiques, entre poses en solo et clichés avec des proches.

Jusqu’à ce qu’une image likée par ses soins sorte du lot : un homme tenant une pancarte sur laquelle on peut lire « I Love MILFS ». Pas besoin de traduction, le message est clair et a immédiatement fait le buzz auprès de ses abonnés.

Les réactions n’ont pas tardé : entre fous rires, emojis choqués et commentaires amusés, les supporters du FC Barcelone se sont emparés de la photo comme d’un véritable phénomène viral. Pour une pépite habituée à briller par ses performances sur le terrain, c’est une autre forme de notoriété qui s’ouvre à lui… et qui ne manquera pas de faire parler dans les semaines à venir.