PSG : Pierre Ménès lâche une bombe sur l’avenir de Dembélé
OGC Nice : Daniel Riolo scandalisé, Pierre Ménès dénonce un dérapage gravissime grave au club ! 

L'OGC Nice en crise totale
Bastien Aubert
2 décembre 2025

La crise atteint un niveau inquiétant à l’OGC Nice. Entre colère des supporters, absence de résultats et tensions internes, le club azuréen sombre dans un climat explosif. Daniel Riolo et Pierre Ménès viennent confirmer l’ampleur du malaise.

La situation devient hors de contrôle à l’OGC Nice. Alors que le Gym traverse une spirale sportive inquiétante, les tensions se sont encore intensifiées ces dernières heures. Daniel Riolo, dans l’After, a dressé un constat d’une rare sévérité : un vestiaire qui ne répond plus, un entraîneur prêt à jouer le rôle de fusible, un directeur sportif en échec et une présidence silencieuse.

Selon lui, il ne reste plus que des supporters « en colère », une colère qu’il juge légitime… mais dont les dérives sont inacceptables. Car le pire est survenu. « Entre les joueurs qui ne se battent plus sur le terrain, un entraîneur qui dit vouloir être le fusible, un DS qui a à peu près tout raté et un président inexistant, il ne reste que des supporters en colère. Leur colère est justifiée, la violence non », a-t-il fustigé sur RMC Sport.

« Comment les joueurs vont ils pouvoir rejouer ? »

Pierre Ménès a confirmé un épisode extrêmement grave à l’OGC Nice : Terem Moffi, Jérémie Boga et Florent Ghisolfi (ou Maurice selon certaines versions relayées en ligne) auraient été pris à partie, agressés et frappés à leur retour au centre d’entraînement. Une scène surréaliste qui marque « un pas de plus dans l’inexorable chute du Gym », selon le journaliste.

« Comment les joueurs vont ils pouvoir rejouer pour ce maillot ? C’est très grave », a-t-il balancé sur X. L’ambiance est à son point de rupture et l’OGC Nice se retrouve au pied du mur, obligé de réagir rapidement pour éviter un chaos encore plus profond. Une situation alarmante qui dépasse désormais largement le cadre du terrain.

