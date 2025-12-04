Doublure de Joan Garcia au FC Barcelone, Wojciech Szczesny peut faire ce qu’il veut en interne, cela ne semble pas déranger Hansi Flick.

Wojciech Szczesny a trouvé sa place dans le rôle délicat de doublure au FC Barcelone. Avec 9 matches disputés cette saison, il a su assurer quand Joan Garcia était indisponible. Mais au-delà du terrain, c’est une petite histoire avec Hansi Flick qui a retenu l’attention.

Lors d’un entretien pour GQ Pologne, l’ancien gardien d’Arsenal a raconté un moment inattendu avec le coach allemand : « Le coach et moi étions récemment au sauna et je lui ai demandé son avis. Il m’a répondu que ce qui comptait, c’était ce que je faisais sur le terrain. Tant que tu es super professionnel, tu peux même fumer pendant le défilé de la victoire. »

Une déclaration qui en dit long sur la confiance que Flick accorde à son gardien et sur l’esprit libre qui règne entre eux. Szczesny a ainsi révélé une philosophie simple mais surprenante : la performance prime sur les habitudes, même les plus improbables.