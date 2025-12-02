Mercato : Paris fonce sur Bellingham !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OGC Nice : les Ultras sortent du silence !

OGC Nice : les Ultras sortent du silence !
Laurent Hess
2 décembre 2025

Le parquet de Nice annonce ce mardi l’ouverture d’une enquête après les violences commises à l’encontre des joueurs de l’OGC Nice, Jérémie Boga et Terem Moffi. Les Ultras niçois de la populaire sud viennent quant à eux de donner leur version des faits…

Il fallait s’y attendre : Le parquet de Nice annonce ce mardi l’ouverture d’une enquête après les violences commises à l’encontre des joueurs de l’OGC Nice, Jérémie Boga et Terem Moffi. Dimanche, à leur retour de Lorient, les deux attaquants de l’OGC Nice ont été contraints de descendre du bus avant de recevoir des coups, des crachats des et insultes entraînant des rapports d’ITT. Le SLPJ de Nice se saisit de l’affaire pour des faits de violences aggravées, participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations, et non-empêchement d’un délit portant atteinte à l’intégrité corporelle. Des auditions sont déjà en cours.

Les Ultras affirment que le rapport de police ne fait état d’aucun fait de violence

Ce soir, c’est au tour de l’Association des Ultras Populaire Sud de Nice de prendre la parole. Les Ultras certifient avoir cherché à apaiser la situation et n’avoir pas commis de violences…. « L’association Ultras Populaire Sud Nice entend revenir sur les événements qui ont eu le lieu le 30 novembre au centre d’entraînement, à l’occasion du retour du déplacement à Lorient. L’association Ultras Populaire Sud Nice souhaite préciser qu’elle n’est pas à l’origine de cette manifestation, laquelle émane uniquement d’un mécontentement général des supporters de l’OGC Nice, suite aux mauvais résultats de leur équipe. Certains cadres de l’association ont contribué à l’apaisement ainsi qu’à la dispersion du rassemblement, en collaboration avec les forces de l’ordre. Aucun membre de l’association présent sur place n’a été témoin des prétendus violences ou dégradations alléguées par les joueurs. À cet égard, le rapport de police confirme une atmosphère hostile envers les joueurs, mais ne relève aucun fait de violence ou de dégradation. Si les faits de violence étaient avérés, l’association dénoncerait de tels actes, qui ne sauraient trouver leur place dans ce genre de rassemblement », a communiqué le groupe de supporters.

Ligue 1OGC Nice
#A la une#CRISE

Les plus lus

Mercato : Paris fonce sur Bellingham !
Bundesliga...

Mercato : Paris fonce sur Bellingham !

Par Laurent Hess
OGC Nice : les Ultras sortent du silence !
Ligue 1...

OGC Nice : les Ultras sortent du silence !

Par Laurent Hess
PSG : la FFF reprend Turpin de volée, Lamine Camara (AS Monaco) prêt à filer à l’anglaise ?
AS Monaco...

PSG : la FFF reprend Turpin de volée, Lamine Camara (AS Monaco) prêt à filer à l’anglaise ?

Par Laurent Hess
ASSE Mercato : un ancien crack du PSG annoncé chez les Verts est porté disparu !
ASSE...

ASSE Mercato : un ancien crack du PSG annoncé chez les Verts est porté disparu !

Par Laurent Hess
Frenkie de Jong (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : trois énormes coups durs avant l’Atlético, Laporta fait une terrible annonce

Par Laurent Hess
OGC Nice : le parquet saisit l’affaire, de nouvelles révélations choc
Ligue 1...

OGC Nice : le parquet saisit l’affaire, de nouvelles révélations choc

Par Laurent Hess
Real Madrid : Florentino Pérez n’en peut plus de Xabi Alonso, il a 5 matchs pour sauver sa peau !
Liga...

Real Madrid : Florentino Pérez n’en peut plus de Xabi Alonso, il a 5 matchs pour sauver sa peau !

Par Laurent Hess
Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : Deco a déniché la recrue idéale pour relever le Barça

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi (OM)
Ligue 1...

OM : après Polacco, deux renforts bouclés en catimini ! 

Par Bastien Aubert
Waldemar Kita (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : Kita a-t-il raison de fustiger l’arbitrage après l’OL ?

Par Bastien Aubert
Les Verts à la fête
ASSE...

ASSE : les nombreuses raisons de croire à l’exploit contre l’OGC Nice 

Par Bastien Aubert
Le RC Lens leader de Ligue 1
Ligue 1...

RC Lens, PSG, OM : après Pierre Ménès, Daniel Riolo a tranché pour la course au titre !

Par Bastien Aubert
Gianluigi Donnarumma (Manchester City
Mercato...

PSG Mercato : Donnarumma s’est déjà fait des ennemis à Manchester City

Par Bastien Aubert
Brice Samba (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : pluie de mauvaises nouvelles avant le PSG ! 

Par Bastien Aubert
Tylel Tati (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Tati, Nice, PSG… un énorme coup à trois bandes à l’horizon cet hiver !

Par Bastien Aubert
Lazar Samardzic (Atalanta)
Mercato...

OM Mercato : Benatia veut recruter le pire ennemi du Vélodrome ! 

Par Bastien Aubert
Dylan Batubinsika (ASSE)
ASSE...

ASSE : un premier renfort inattendu pour janvier !

Par Bastien Aubert
Jude Bellingham, le milieu du Real Madrid.
Liga...

Real Madrid : comment Bellingham a imposé sa loi à Xabi Alonso 

Par Bastien Aubert
La Beaujoire prête à accueillir le PSG ?
FC Nantes...

FC Nantes : un Ballon d’Or à La Beaujoire cet hiver, les négociations ont démarré !

Par Bastien Aubert
Moffi et Boga à Nice
Ligue 1...

OGC Nice : après Haise, deux joueurs pris à partie veulent aussi claquer la porte !

Par Bastien Aubert
Ayyoub Bouaddi (LOSC)
LOSC...

LOSC : énorme coup dur avant l’OM ! 

Par Bastien Aubert
Jean-Louis Leca (RC Lens)
Ligue 1...

Revue de presse : les Pogba font la paix, le RC Lens lance déjà son mercato, un accord trouvé au Stade Rennais !

Par Bastien Aubert
Alexandre Lacazette (OL)
Ligue 1...

OL : Alexandre Lacazette de retour à Lyon ! 

Par Bastien Aubert
Ousmane Dembélé (PSG)
Ligue 1...

PSG : Pierre Ménès lâche une bombe sur l’avenir de Dembélé

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet