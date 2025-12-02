FC Barcelone – Atlético : le Barça met une grosse pression sur le Real Madrid
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM : Benatia défend De Zerbi et se frotte les mains pour un gros coup du Mercato

OM : Benatia défend De Zerbi et se frotte les mains pour un gros coup du Mercato
Laurent Hess
2 décembre 2025

Sur RMC, Medhi Benatia a défendu Roberto De Zerbi après les critiques subies par le coach de l’OM suite au match nul en Ligue contre Toulouse (2-2).

L’OM a raté une belle occasion de s’installer en tête de la Ligue 1 ce week-end en se faisant accroché par Toulouse. Ce match nul a valu certaines critiques à Roberto De Zerbi, sur sa gestion de la rencontre, mais Medhi Benatia a défendu le coach de l’OM ce mardi soir sur RMC. « C’est de l’hypocrisie quand les gens parlent de turnover, depuis le début de l’année, le coach a essayé de tourner un maximum, a soutenu le Marocain. Il a donné la chance à tout le monde. On a essayé de gérer au mieux et on s’est retrouvé avec 9 blessés. Tu dois gérer les efforts de chacun. Hojbjerg, c’est un taulier au Danemark il joue tout le temps. On a beaucoup d’internationaux. Ceux qui rentrent le jeudi ne peuvent pas jouer le vendredi. Le coach a un groupe de 21 joueurs de qualité et ça passe par une gestion. Le coach a assez d’expérience pour gérer. Peut-être qu’un onze va se détacher après 3 mois de compétition, ce serait normal ».

Benatia adoube Vermeeren et Nadir

Dan son intervention, Benatia s’est aussi réjoui du temps de jeu accordé par De Zerbi aux jeunes de l’OM. « Vermeeren ça fait deux ans qu’on le veut. On la raté l’an dernier, on l’a eu cet été. Il est en train de montrer qu’il peut être un joueur très important. Il doit l’être. Avec les qualités qu’il a, s’il va un peu plus au mastic, je ne vois pas comment il peut ne pas être une valeur ajoutée. Nadir a été très bon aussi contre Toulouse. Il a été très intéressant. Bakola contre Newcastle, c’était bien aussi. »

MercatoOM
#A la une#DÉCLARATIONS

Les plus lus

FC Barcelone – Atlético : le Barça met une grosse pression sur le Real Madrid
FC Barcelone...

FC Barcelone – Atlético : le Barça met une grosse pression sur le Real Madrid

Par Laurent Hess
OM : Benatia défend De Zerbi et se frotte les mains pour un gros coup du Mercato
Mercato...

OM : Benatia défend De Zerbi et se frotte les mains pour un gros coup du Mercato

Par Laurent Hess
OGC Nice : Bosetti lance une requête à Ineos, le RC Lens cité en exemple
Ligue 1...

OGC Nice : Bosetti lance une requête à Ineos, le RC Lens cité en exemple

Par Laurent Hess
OGC Nice : une ancienne figure de l’ASSE et du RC Lens va succéder à Franck Haise !
ASSE...

OGC Nice : une ancienne figure de l’ASSE et du RC Lens va succéder à Franck Haise !

Par Laurent Hess
FC Nantes Mercato : départ en vue pour un gros flop de l’été
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : départ en vue pour un gros flop de l’été

Par Laurent Hess
OGC Nice : coup de tonnerre pour Franck Haise, il va quitter le club !
Ligue 1...

OGC Nice : coup de tonnerre pour Franck Haise, il va quitter le club !

Par Laurent Hess
ASSE Mercato : Kilmer Sports doit-il ouvrir la porte à Stassin et Davitashvili ?
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer Sports doit-il ouvrir la porte à Stassin et Davitashvili ?

Par Laurent Hess
OGC Nice : Alexy Bosetti défend les Ultras niçois et dément les coups portés sur Moffi et Boga !
Ligue 1...

OGC Nice : Alexy Bosetti défend les Ultras niçois et dément les coups portés sur Moffi et Boga !

Par Laurent Hess
OL Mercato : un transfert déjà bouclé, jackpot en vue pour Malick Fofana ?
Bundesliga...

OL Mercato : un transfert déjà bouclé, jackpot en vue pour Malick Fofana ?

Par Laurent Hess
OGC Nice : Terem Moffi a trouvé un bon avocat
Ligue 1...

OGC Nice : Terem Moffi a trouvé un bon avocat

Par Laurent Hess
Les infos du jour : l’OGC Nice en pleine implosion, un cadre du FC Barcelone en dépression, nouvelles tensions au Real Madrid
AS Monaco...

Les infos du jour : l’OGC Nice en pleine implosion, un cadre du FC Barcelone en dépression, nouvelles tensions au Real Madrid

Par Laurent Hess
ASSE : du sang frais pour Horneland à Dunkerque !
ASSE...

ASSE : du sang frais pour Horneland à Dunkerque !

Par Laurent Hess
Mercato : Paris fonce sur Bellingham !
Bundesliga...

Mercato : Paris fonce sur Bellingham !

Par Laurent Hess
OGC Nice : les Ultras sortent du silence !
Ligue 1...

OGC Nice : les Ultras sortent du silence !

Par Laurent Hess
PSG : la FFF reprend Turpin de volée, Lamine Camara (AS Monaco) prêt à filer à l’anglaise ?
AS Monaco...

PSG : la FFF reprend Turpin de volée, Lamine Camara (AS Monaco) prêt à filer à l’anglaise ?

Par Laurent Hess
ASSE Mercato : un ancien crack du PSG annoncé chez les Verts est porté disparu !
ASSE...

ASSE Mercato : un ancien crack du PSG annoncé chez les Verts est porté disparu !

Par Laurent Hess
Frenkie de Jong (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : trois énormes coups durs avant l’Atlético, Laporta fait une terrible annonce

Par Laurent Hess
OGC Nice : le parquet saisit l’affaire, de nouvelles révélations choc
Ligue 1...

OGC Nice : le parquet saisit l’affaire, de nouvelles révélations choc

Par Laurent Hess
Real Madrid : Florentino Pérez n’en peut plus de Xabi Alonso, il a 5 matchs pour sauver sa peau !
Liga...

Real Madrid : Florentino Pérez n’en peut plus de Xabi Alonso, il a 5 matchs pour sauver sa peau !

Par Laurent Hess
Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : Deco a déniché la recrue idéale pour relever le Barça

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi (OM)
Ligue 1...

OM : après Polacco, deux renforts bouclés en catimini ! 

Par Bastien Aubert
Waldemar Kita (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : Kita a-t-il raison de fustiger l’arbitrage après l’OL ?

Par Bastien Aubert
Les Verts à la fête
ASSE...

ASSE : les nombreuses raisons de croire à l’exploit contre l’OGC Nice 

Par Bastien Aubert
Le RC Lens leader de Ligue 1
Ligue 1...

RC Lens, PSG, OM : après Pierre Ménès, Daniel Riolo a tranché pour la course au titre !

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet