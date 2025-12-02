OM : Benatia défend De Zerbi et se frotte les mains pour un gros coup du Mercato

Sur RMC, Medhi Benatia a défendu Roberto De Zerbi après les critiques subies par le coach de l’OM suite au match nul en Ligue contre Toulouse (2-2).

L’OM a raté une belle occasion de s’installer en tête de la Ligue 1 ce week-end en se faisant accroché par Toulouse. Ce match nul a valu certaines critiques à Roberto De Zerbi, sur sa gestion de la rencontre, mais Medhi Benatia a défendu le coach de l’OM ce mardi soir sur RMC. « C’est de l’hypocrisie quand les gens parlent de turnover, depuis le début de l’année, le coach a essayé de tourner un maximum, a soutenu le Marocain. Il a donné la chance à tout le monde. On a essayé de gérer au mieux et on s’est retrouvé avec 9 blessés. Tu dois gérer les efforts de chacun. Hojbjerg, c’est un taulier au Danemark il joue tout le temps. On a beaucoup d’internationaux. Ceux qui rentrent le jeudi ne peuvent pas jouer le vendredi. Le coach a un groupe de 21 joueurs de qualité et ça passe par une gestion. Le coach a assez d’expérience pour gérer. Peut-être qu’un onze va se détacher après 3 mois de compétition, ce serait normal ».

Benatia adoube Vermeeren et Nadir

Dan son intervention, Benatia s’est aussi réjoui du temps de jeu accordé par De Zerbi aux jeunes de l’OM. « Vermeeren ça fait deux ans qu’on le veut. On la raté l’an dernier, on l’a eu cet été. Il est en train de montrer qu’il peut être un joueur très important. Il doit l’être. Avec les qualités qu’il a, s’il va un peu plus au mastic, je ne vois pas comment il peut ne pas être une valeur ajoutée. Nadir a été très bon aussi contre Toulouse. Il a été très intéressant. Bakola contre Newcastle, c’était bien aussi. »