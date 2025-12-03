Brillant sous le maillot du Bayern Munich, Michael Olise (23 ans) est toujours courtisé par le PSG… qui pourrait se faire doubler par une offre record.

Arsenal est à fond sur Michael Olise. Selon les dernières informations de Fichajes, les Gunners seraient prêts à mettre près de 150 millions d’euros pour s’attacher les services de l’ailier de 23 ans, actuellement au Bayern Munich. L’opération pourrait devenir le coup surprise du mercato en Premier League… si le PSG ne décide pas de s’en mêler.

Le PSG n’abdique pas pour Olise

Car le PSG n’a jamais caché son intérêt pour Olise. Le club parisien suit le Français depuis plusieurs mois, fasciné par sa capacité à casser les lignes, sa polyvalence et sa vision du jeu moderne. Une option ailier droit ou gauche, ou même meneur de jeu déporté, qui correspond parfaitement à l’idée de jeu portée par Luis Enrique et son staff. Pour le PSG, Olise ne serait pas un simple renfort : il pourrait devenir un pilier offensif capable de faire la différence sur les grands rendez-vous.

Un intérêt plus poussé pour Paris ?

Si Paris décide de frapper, le média espagnol croit savoir que la dynamique changerait totalement : Olise a déjà une appétence pour le football français, connaît bien le pays et l’expérience d’un club ambitieux comme le PSG pourrait le séduire plus que Londres. L’équation financière, bien que complexe, ne serait pas rédhibitoire pour le champion de France, qui pourrait faire une offre stratégique, plus ciblée, et sécuriser le joueur sans entrer dans la surenchère anglaise.