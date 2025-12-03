RC Strasbourg : et maintenant, Emegha est suspendu par le club ! 
Bastien Aubert
3 décembre 2025

Coup de tonnerre sur la Meinau : Strasbourg a annoncé ce mercredi la suspension de son capitaine Emmanuel Emeghapour le prochain match de Ligue 1 à Toulouse.

Absent du groupe alsacien pour la 15e journée, il paie de récentes prises de parole jugées déplacées et des écarts contraires aux principes du club. Une décision choc, symbole d’un club sous tension.

Pourquoi Strasbourg a suspendu Emegha ?

La direction du Racing a officialisé la mesure via un communiqué sans détour, évoquant le « non-respect récent par le joueur des valeurs, des attentes et des règles du club ».

Pour Strasbourg, impossible de laisser passer ce qui est considéré comme un manquement à l’exemplarité et au respect du cadre collectif. L’objectif : réaffirmer la cohésion et envoyer un message fort à l’ensemble du vestiaire.

Cette suspension est donc à la fois un acte d’autorité et un signal envoyé à une équipe en quête de stabilité, alors que les dernières semaines ont été troublées par des tensions internes et un besoin d’affirmer l’identité du club.

Les déclarations d’Emegha qui ont tout changé

Depuis quelques semaines, Emegha ne cesse de faire parler de lui, et pas uniquement ballon au pied. Après la victoire contre Lille (2-0) où il avait brillé, il avait ironisé sur ses absences lors des rencontres face aux « gros » de Ligue 1, laissant entendre que sa présence aurait pu tout changer.

Le ton se voulait léger mais n’a pas été apprécié en interne. Autre fait marquant : en sélection néerlandaise, l’attaquant a confié à la presse avoir cru que Strasbourg était en Allemagne lorsqu’il s’est engagé cet été, une déclaration qui a largement circulé et n’a pas calmé les esprits au club.

Ces propos, jugés décalés, n’ont pas plu à la direction, ni à l’entraîneur Liam Rosenior, déjà remonté contre le manque d’engagement de son groupe ces derniers jours.

Quelle suite pour le Racing et son capitaine ?

Emegha a dû s’expliquer devant le coach, le directeur sportif David Weir et le président Marc Keller. Résultat : sanction immédiate. Le capitaine ratera le déplacement à Toulouse, mais sa réintégration est déjà programmée après ce match, preuve que la porte lui reste ouverte.

La direction tente d’apaiser les tensions, tout en rappelant l’attachement du club à ses valeurs. Strasbourg souhaite préserver l’avenir du joueur tout en maintenant une discipline inflexible. Emegha restera un élément important du projet collectif, à condition, désormais, d’adopter une attitude irréprochable sur et en dehors du terrain.

Prochain rendez-vous pour l’attaquant : Ligue Conférence à Aberdeen, après la parenthèse toulousaine. Le Racing espère que cette mise à l’écart servira d’électrochoc et permettra à son jeune leader d’assumer pleinement son rôle dans un contexte exigeant.

