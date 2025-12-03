Touché samedi à Monaco par un tacle violent mais trop peu sanctionné, le gardien du PSG Lucas Chevalier ne s’est pas entraîné ce mercredi. Il est très incertain pour la réception de Rennes samedi.

RMC vient de publier une information qui va mettre en rage les supporters du PSG. Et qui doit courroucer un peu plus les décideurs du club de la capitale : Lucas Chevalier ne s’est pas entraîné ce mercredi. Sa cheville touchée à Monaco (0-1) samedi par un tacle de Lamine Camara n’a pas totalement désenflée. Il est très incertain pour le match de samedi face au Stade Rennais. Le média explique que le staff parisien est attentif à l’évolution de cette blessure et qu’il ne prendra aucun risque avec l’ancien Lillois.

Une chance pour Safonov

Si Chevalier devait manquer le match de samedi, nul doute que le PSG ne manquerait pas de faire savoir son mécontentement. Car rappelons que Lamine Camara n’a pas été expulsé pour sa faute. Pourtant, Clément Turpin a vu les images sur l’écran de la VAR mais il n’a pas jugé bon de sortir le Monégasque alors que ce dernier aurait pu fracturer la cheville de Chevalier. Après coup, le gardien du PSG avait déclaré : « Je ne l’ai pas ressassé, c’était passé. Mais je pense que des fois il y a des gestes qu’on doit éviter. Aujourd’hui, je sais juste que j’ai eu beaucoup de chance et que je vais pouvoir continuer à faire du foot toutes les semaines ». A priori, ça ne devrait pas être pour cette semaine…

Un forfait de Chevalier entraînerait une titularisation de Matveï Safonov. Le gardien russe a fait part de ses envies d’ailleurs, lui qui ne joue quasiment jamais depuis son arrivée il y a un an et demi. Il a récemment déclaré qu’il aurait aimé que la concurrence joue un peu plus à son poste. Il aura une chance unique de montrer ce qu’il vaut samedi soir…