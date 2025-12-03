Les infos du jour : l’OGC Nice en plein chaos, Benatia lâche ses vérités à l’OM, coup dur au PSG, une recrue du RC Lens arrive à Nantes

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce mercredi 3 décembre 2025.

La grosse info : Nice s’enfonce dans la crise

Le feuilleton niçois a continué de rebondir dans tous les sens ce mercredi. Franck Haise a annoncé son intention de rester alors qu’il était question qu’il démissionne mais il a mis la pression à ses dirigeants, le maire de Nice, Christian Estrosi, a nié les violences, Jonathan Clauss a porté plainte lui aussi…

OGC Nice : deux figures de l’OL pour remplacer Haise sur la durée ?

OGC Nice : coup de théâtre pour l’avenir de Franck Haise !

OGC Nice : 3 nouveaux rebondissements, le chaos s’aggrave !

OGC Nice Mercato : Clauss fait un pas de plus vers un départ en janvier

Mais aussi…

Le stade de Dunkerque sera à guichets fermés samedi pour la venue des Verts. Ceux-ci seront soutenus par le plus petit parcage de la saison.

ASSE : avant le choc à Dunkerque, les Verts annoncent un gros carton !

ASSE, Stade Rennais : un ex défenseur des deux clubs en garde à vue

ASSE Mercato : Kilmer Sports aura les coudées franches pour recruter en janvier

ASSE : Dunkerque attend les Verts, mauvais présage avant la rencontre

ASSE : les Verts vont battre un record négatif à Dunkerque

Medhi Benatia était en interview sur RMC mardi soir, il a fait de nombreuses révélations.

OM Mercato : Benatia vend la mèche pour Griezmann et l’avenir de Greenwood

OM Mercato : Benatia a tenté un ex crack de l’ASSE en pleine résurrection

OM : Benatia jette un froid sur son avenir à Marseille

OM Mercato : Benatia prêt à profiter du chaos à Nice pour ferrer le coup parfait ?

Le Real Madrid malade, l’OM va en profiter au Mercato !

OM : un joueur révèle être en thérapie depuis son passage à Marseille !

Le FC Nantes a finalisé l’arrivée du latéral gauche colombien Deiver Machado. Il ne pourra cependant pas jouer ce week-end… face aux Sang et Or.

FC Nantes : au bord du KO, Kita lâche une bombe et ouvre la porte au rachat !

FC Nantes : Haise sur le départ à Nice, Kita déjà prêt à lui sauter dessus ?

FC Nantes Mercato : Kita va frapper fort en janvier, un géant est attendu !

FC Nantes : le vibrant appel au peuple d’un Canari

FC Nantes Mercato : accord pour le transfert d’un défenseur du RC Lens !

L’Equipe a fait de nouvelles révélations sur la gestion calamiteuse de John Textor lors de son passage à l’OL.

OL Mercato : Textor sème encore la zizanie à Lyon, Kang passe à l’offensive !

OL Mercato : Malick Fofana envoie Rashford (FC Barcelone) au PSG !

Lucas Chevalier pourrait manquer la réception de Rennes samedi, sa cheville touchée à Monaco n’étant pas guérie.

PSG Mercato : Luis Enrique a validé deux options low cost pour remplacer Hakimi

PSG : les dates des retours de Doué et d’Hakimi dévoilées

PSG Mercato : 150 M€ pour Olise, Paris en plein rush !

Le PSG va donner des complexes au FC Nantes

PSG : coup dur avant le choc face au Stade Rennais, polémique en vue !

Une fois n’est pas coutume, le président du LOSC, Olivier Létang, a fait des compliments sur le Racing.

RC Lens Mercato : Leca laisse filer une pépite du RC Strasbourg

RC Lens : la phrase choc de Létang (LOSC) sur la 1ère place du Racing

Voici ce qu’il fallait retenir de l’actualité des clubs moins médiatisés en ce mercredi 3 décembre 2025.

Revue de presse : Clauss sur le départ de l’OGC Nice, petit coup dur au Stade Rennais avant le PSG

Valentin Rongier a été désigné joueur rennais du mois de novembre par les supporters.

Stade Rennais Mercato : le LOSC sabote le coup de génie d’Habib Beye au FC Nantes !

Stade Rennais : Pierre Ménès dévoile les secrets du renouveau signé Habib Beye

Stade Rennais : les supporters ont désigné le vrai héros du réveil breton

Le grand attaquant a été sanctionné par son club pour des propos maladroits après la défaite contre Brest.

RC Strasbourg : et maintenant, Emegha est suspendu par le club !

Les deux légendes du football mondial ont été dans l’actualité pour des raisons différentes et surprenantes.

Cristiano Ronaldo ciblé par une fake news, Lionel Messi dézingué par un joueur du FC Nantes

Auteur de 60 buts depuis le début de l’année 2025, Kylian Mbappé peut battre un record détenu par Just Fontaine.

Real Madrid : Mbappé veut détrôner une légende du football mondial

Real Madrid : le onze pour gagner à Bilbao et rester au contact du FC Barcelone

Les Unes de la presse espagnole du jour, c’est ici !

Revue de presse espagnole : Xabi Alonso tranche son avenir au Real, des novelles d’Olmo et Pedri au Barça

A priori, Lionel Messi ne devrait pas revenir au FC Barcelone pour y jouer.

FC Barcelone Mercato : Messi de retour en prêt ? Deco répond !