OGC Nice – ASSE à huis clos, Bouaddi (LOSC) prend cher, Mwanga (FC Nantes) non : toutes les sanctions
OGC Nice – ASSE à huis clos, Bouaddi (LOSC) prend cher, Mwanga (FC Nantes) non : toutes les sanctions

L'anniversaire des ultras de l'OGC Nice a coûté cher au club.
Raphaël Nouet
3 décembre 2025

La commission de discipline a rendu son verdict concernant les événements du week-end dernier et même d’autres. L’OGC Nice, en plein chaos, prend très cher.

Décidément, il ne fait pas bon être supporter de l’OGC Nice depuis dimanche ! En pleine tourmente sportive, le Gym a vu ses ultras s’en prendre aux joueurs dimanche après la défaite à Lorient (1-3). Trois d’entre eux ont porté plainte, deux sont en ITT, Franck Haise a menacé de démissionner avant de se rétracter… Et voilà qu’on apprend que la commission de discipline a frappé très fort après les incidents du match contre l’OM (1-5), au cours duquel les ultras ont fête leurs 40 ans avec de nombreux fumigènes et des feux d’artifice. Pour cela, le 32e de finale de Coupe de France contre l’ASSE fin décembre se jouera à huis clos. Et la tribune des ultras sera fermée pour une autre rencontre…

Voici toutes les autres sanctions

EXCLUSIONS

LIGUE 1 MCDONALD’S

Deux matchs de suspension ferme : Ayyoub BOUADDI (LOSC Lille)

Un match de suspension ferme et un match avec sursis : Thilo KEHRER (AS Monaco)

Un match de suspension ferme : Junior MWANGA (FC Nantes)

POLICE DES TERRAINS

12e journée de Ligue 1 McDonald’s : Paris FC – Stade Rennais FC du vendredi 7 novembre 2025
Comportement des supporters du Stade Rennais FC : usage d’engins pyrotechniques
Fermeture partielle pour un match avec sursis du stade Roazhon Park.

13e journée de Ligue 1 McDonald’s : OGC Nice – Olympique de Marseille du vendredi 21 novembre 2025
Comportement des supporters de l’OGC Nice : jet d’un objet ayant atteint un acteur entrainant une première interruption temporaire de la rencontre, usage massif d’engins pyrotechniques ayant entrainé une seconde interruption temporaire de la rencontre, et expressions orales constatées

Fermeture totale pour un match ferme du stade de l’Allianz Riviera (à purger lors de la rencontre de Coupe de France contre l’AS Saint-Étienne) et fermeture pour un match ferme de la tribune Populaire Sud du stade de l’Allianz Riviera (à purger lors de la 17ème journée de Ligue 1 McDonald’s).
La sanction prend effet à partir du mardi 9 décembre 2025 à 00h00.

15e journée de Ligue 2 BKT : AS Saint-Étienne – AS Nancy-Lorraine du samedi 22 novembre 2025
Comportement des supporters de l’AS Saint-Étienne : usage d’engins pyrotechniques et expressions orales constatées
Fermeture partielle pour deux matchs fermes dont un par révocation du sursis du stade Geoffroy-Guichard.
La sanction prend effet immédiatement.

15e journée de Ligue 2 BKT : AS Saint-Étienne – AS Nancy-Lorraine du samedi 22 novembre 2025
Comportement des supporters de l’AS Nancy-Lorraine : usage d’engins pyrotechniques
Fermeture partielle pour un match ferme et un match avec sursis du stade Marcel Picot.
La sanction prend effet immédiatement.

