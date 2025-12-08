ASSE : le RC Lens a changé le destin d’une promesse verte
ASSE : le RC Lens a changé le destin d’une promesse verte
Laurent Hess
8 décembre 2025

Le RC Lens a marqué le tournant de la carrière d’un ancien espoir de l’ASSE, l’ailier Maxence Rivera, aujourd’hui à Heerenveen…

Avant le match qui opposera ses deux anciens clubs ce samedi soir au stade Marcel-Tribut, l’ailier gauche de Heerenveen (L1 néerlandaise) Maxence Rivera, formé à l’ASSE, a accordé un entretien au site Poteaux Carrés. L’ailier de poche (1,67m) est notamment revenu sur sa première titularisation en Ligue 1, qui est également sa dernière. C’était il y a quelques années sur le terrain du RC Lens et Rivera avait été remplacé au bout d’un quart d’heure suite à l’expulsion de Timothée Kolodziejczak à Bollaert.


Rivera n’en veut pas à Kolo ni à Puel


« Avant ce match j’entre une vingtaine de minutes contre Nantes, je me dis : « c’est bien, t’es dans le projet », explique Rivera. Ma titularisation à Lens, je l’ai vécue à la base comme étant une continuité. Il y a eu ce fait de match à Bollaert. Forcément, on sait que c’est le jeune qui va sortir. Je pense que c’est le destin. On ne peut rien y changer. Je ne peux pas en vouloir à Kolo d’avoir fait ce tacle synonyme d’expulsion. Je ne peux pas en vouloir au coach, il doit faire des choix. Mais à partir de ce match-là, tu cogites. Quand tu ne rentres plus en jeu ou que tu ne joues plus trop, tu te dis « qu’est-ce que j’ai fait de mal ? » Passé depuis par Dunkerque, Rivera (23 ans) connait une première partie de saison mitigée à Heerenveen (14 matchs, 0 but, 1 passe décisive).

