Daniel Riolo allume Jonathan Clauss… mais un ancien du RC Lens vole à son secours !
FC Barcelone : un top buteur en approche… et ce n’est ni Harry Kane ni Julián Álvarez !

FC Barcelone : un top buteur en approche… et ce n’est ni Harry Kane ni Julián Álvarez !
Louis Chrestian
5 décembre 2025

Le FC Barcelone prépare un été brûlant. Alors que Xavi et Deco ont acté la nécessité de recruter un avant-centre de classe mondiale, deux noms circulaient avec insistance : Harry Kane et Julián Álvarez. Mais contre toute attente, aucun des deux ne serait aujourd’hui la priorité numéro un du club catalan.

Non, le Barça a jeté son dévolu sur un autre tueur des surfaces :

Lautaro Martínez, la nouvelle obsession blaugrana !

Selon les informations de Rudy Galetti, l’international argentin est désormais la cible prioritaire du FC Barcelone pour le prochain mercato estival. Deco en aurait même fait son dossier n°1 pour redonner au club un buteur capable de marquer 25 à 30 buts par saison.

Kane et Álvarez : des pistes crédibles mais secondaires

Le Barça avait pourtant longuement étudié deux profils ultra prestigieux :

Harry Kane

  • L’attaquant anglais continue de marcher sur l’eau.
  • Il confirme cette saison son statut de joueur peut-être le plus complet du monde.
  • Mais son prix XXL et sa situation contractuelle compliquent tout.

Julián Álvarez

  • Auteur de 10 buts et 4 passes décisives, il reste l’un des jeunes attaquants les plus prometteurs d’Europe.
  • Son âge, sa polyvalence et son style séduisent.
  • Mais L’Atlético Madrid n’a aucune envie de le laisser filer.

Résultat : deux pistes magnifiques… mais difficilement réalisables.

Lautaro, le choix du cœur et de la raison

C’est donc Lautaro Martínez qui tient la corde.
Avec 10 buts et 2 passes décisives toutes compétitions confondues, le champion du monde argentin reste l’un des attaquants les plus réguliers et les plus complets d’Europe.

Pressing, puissance, appels, finition, caractère :
Lautaro coche toutes les cases recherchées par le Barça.

Deco serait convaincu que son profil s’intégrerait parfaitement au système barcelonais.
Mieux : son contrat et sa situation sportive rendent l’opération plus réaliste qu’un transfert de Kane ou Álvarez.

Un mercato d’été XXL en vue ?

Une chose est sûre : le FC Barcelone veut frapper fort.
L’arrivée d’un buteur de dimension mondiale sera la priorité absolue, et la piste Lautaro semble désormais la plus chaude, la plus crédible et la plus avancée.

Le feuilleton ne fait que commencer… et les supporters blaugranas peuvent déjà rêver d’un été explosif.

