OM : Une offre XXL en approche pour le capitaine Balerdi ?

L’hiver n’a pas encore ouvert ses portes que l’Olympique de Marseille pourrait déjà être secoué par un dossier brûlant. Selon les informations de Matteo Moretto, Léonardo Balerdi, capitaine et pilier défensif de l’OM, serait désormais dans le viseur d’Al-Qadsiah, ambitieux club saoudien bien décidé à frapper un grand coup sur le marché international.

Après avoir connu le succès avec Pierre-Emerick Aubameyang par le passé, la formation saoudienne souhaiterait récidiver en attirant cette fois… le patron de la défense marseillaise.

La Juventus recalée, l’Arabie saoudite déterminée

L’été dernier, la Juventus avait tout tenté pour s’offrir Balerdi, au point d’en faire l’une de ses priorités défensives. Mais le club italien refusait de dépasser les 30 millions d’euros, un montant très loin des exigences marseillaises, fixées entre 40 et 50 millions d’euros.

Le dossier semblait enterré. Jusqu’à ce que l’Arabie saoudite entre dans la danse.

Al-Qadsiah, disposant de moyens colossaux, serait prêt à faire ce que la Juve n’a pas osé : formuler une offre XXL, potentiellement proche voire au niveau des 40 à 50 M€ souhaités par l’état-major olympien.

Un signal clair : les Saoudiens veulent Balerdi, et sont prêts à payer le prix fort.

Une plus-value monstrueuse en vue ?

Quand on se souvient que l’OM avait recruté le défenseur argentin pour 8 millions d’euros auprès du Borussia Dortmund, l’équation devient vertigineuse.

L’idée de réaliser une plus-value historique, dans une période où chaque euro compte pour les finances du club, pourrait faire réfléchir Pablo Longoria et la direction marseillaise.

Difficile d’ignorer une offre approchant les 50 millions d’euros pour un joueur certes essentiel cette saison, mais dont la valeur atteint peut-être son pic maximal.

Partir… ou devenir l’icône du nouveau projet ?

Si Balerdi est devenu capitaine, ce n’est pas un hasard.

Leader du vestiaire, stabilisateur de la défense, symbole de l’évolution positive des joueurs sous le maillot olympien, l’Argentin s’est imposé comme l’un des tauliers du club. Le perdre en plein cœur de saison serait un énorme coup dur sportif.

Mais tout a un prix.

Et dans un football mondial où les clubs saoudiens bouleversent la logique économique habituelle, l’OM pourrait être placé devant un choix déterminant :

Sécuriser une rentrée d’argent gigantesque,

Ou conserver son capitaine pour rester compétitif et cohérent sportivement.

Une décision imminente ?

Si Al-Qadsiah passe à l’action avec une proposition officielle, le dossier pourrait s’accélérer très vite.

Pour l’heure, rien n’indique que l’OM souhaite pousser son capitaine vers la sortie… mais une offre à 40–50 M€ ferait vaciller n’importe quel club français.

Et la question brûle déjà les lèvres des supporters :

L’OM sacrifiera-t-il son capitaine pour une offre impossible à refuser ?