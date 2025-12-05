PSG – Stade Rennais  : la guerre des goals agace Luis Enrique, le traitement médiatique d’Habib Beye aussi !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM : Une offre XXL en approche pour le capitaine Balerdi ?

OM : Une offre XXL en approche pour le capitaine Balerdi ?
Louis Chrestian
5 décembre 2025

L’hiver n’a pas encore ouvert ses portes que l’Olympique de Marseille pourrait déjà être secoué par un dossier brûlant. Selon les informations de Matteo Moretto, Léonardo Balerdi, capitaine et pilier défensif de l’OM, serait désormais dans le viseur d’Al-Qadsiah, ambitieux club saoudien bien décidé à frapper un grand coup sur le marché international.

Après avoir connu le succès avec Pierre-Emerick Aubameyang par le passé, la formation saoudienne souhaiterait récidiver en attirant cette fois… le patron de la défense marseillaise.

La Juventus recalée, l’Arabie saoudite déterminée

L’été dernier, la Juventus avait tout tenté pour s’offrir Balerdi, au point d’en faire l’une de ses priorités défensives. Mais le club italien refusait de dépasser les 30 millions d’euros, un montant très loin des exigences marseillaises, fixées entre 40 et 50 millions d’euros.

Le dossier semblait enterré. Jusqu’à ce que l’Arabie saoudite entre dans la danse.

Al-Qadsiah, disposant de moyens colossaux, serait prêt à faire ce que la Juve n’a pas osé : formuler une offre XXL, potentiellement proche voire au niveau des 40 à 50 M€ souhaités par l’état-major olympien.
Un signal clair : les Saoudiens veulent Balerdi, et sont prêts à payer le prix fort.

Une plus-value monstrueuse en vue ?

Quand on se souvient que l’OM avait recruté le défenseur argentin pour 8 millions d’euros auprès du Borussia Dortmund, l’équation devient vertigineuse.
L’idée de réaliser une plus-value historique, dans une période où chaque euro compte pour les finances du club, pourrait faire réfléchir Pablo Longoria et la direction marseillaise.

Difficile d’ignorer une offre approchant les 50 millions d’euros pour un joueur certes essentiel cette saison, mais dont la valeur atteint peut-être son pic maximal.

Partir… ou devenir l’icône du nouveau projet ?

Si Balerdi est devenu capitaine, ce n’est pas un hasard.
Leader du vestiaire, stabilisateur de la défense, symbole de l’évolution positive des joueurs sous le maillot olympien, l’Argentin s’est imposé comme l’un des tauliers du club. Le perdre en plein cœur de saison serait un énorme coup dur sportif.

Mais tout a un prix.
Et dans un football mondial où les clubs saoudiens bouleversent la logique économique habituelle, l’OM pourrait être placé devant un choix déterminant :

  • Sécuriser une rentrée d’argent gigantesque,
  • Ou conserver son capitaine pour rester compétitif et cohérent sportivement.

Une décision imminente ?

Si Al-Qadsiah passe à l’action avec une proposition officielle, le dossier pourrait s’accélérer très vite.
Pour l’heure, rien n’indique que l’OM souhaite pousser son capitaine vers la sortie… mais une offre à 40–50 M€ ferait vaciller n’importe quel club français.

Et la question brûle déjà les lèvres des supporters :
L’OM sacrifiera-t-il son capitaine pour une offre impossible à refuser ?

MercatoOM
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

PSG – Stade Rennais  : la guerre des goals agace Luis Enrique, le traitement médiatique d’Habib Beye aussi !
Ligue 1...

PSG – Stade Rennais  : la guerre des goals agace Luis Enrique, le traitement médiatique d’Habib Beye aussi !

Par Laurent Hess
FC Nantes : Waldemar Kita prêt à saisir une opportunité XXL pour un buteur de Ligue 1 ?
FC Nantes...

FC Nantes : Waldemar Kita prêt à saisir une opportunité XXL pour un buteur de Ligue 1 ?

Par Louis Chrestian
ASSE : Horneland a un petit chouchou chez les Verts, un cadre balance tout !
ASSE...

ASSE : Horneland a un petit chouchou chez les Verts, un cadre balance tout !

Par Laurent Hess
Stade Rennais : De cible à génie, Habib Beye adoubé par Luis Enrique !
Stade Rennais...

Stade Rennais : De cible à génie, Habib Beye adoubé par Luis Enrique !

Par Louis Chrestian
OM : Une offre XXL en approche pour le capitaine Balerdi ?
Mercato...

OM : Une offre XXL en approche pour le capitaine Balerdi ?

Par Louis Chrestian
Adil Rami balance un ancien joueur de l’OM et de Nice auteur d’insultes racistes !
OGC Nice...

Adil Rami balance un ancien joueur de l’OM et de Nice auteur d’insultes racistes !

Par Louis Chrestian
OL : Un renfort attendu comme une recrue… déjà à l’infirmerie !
OL...

OL : Un renfort attendu comme une recrue… déjà à l’infirmerie !

Par Louis Chrestian
Daniel Riolo allume Jonathan Clauss… mais un ancien du RC Lens vole à son secours !
OGC Nice...

Daniel Riolo allume Jonathan Clauss… mais un ancien du RC Lens vole à son secours !

Par Louis Chrestian
RC Lens : un départ presque acté au milieu, la piste se referme pour l’ASSE
ASSE...

RC Lens : un départ presque acté au milieu, la piste se referme pour l’ASSE

Par Louis Chrestian
FC Barcelone : un top buteur en approche… et ce n’est ni Harry Kane ni Julián Álvarez !
FC Barcelone...

FC Barcelone : un top buteur en approche… et ce n’est ni Harry Kane ni Julián Álvarez !

Par Louis Chrestian
ASSE Mercato : le Pedri de la Ligue 2 chez les Verts, c’est validé !
ASSE...

ASSE Mercato : le Pedri de la Ligue 2 chez les Verts, c’est validé !

Par Laurent Hess
PSG Mercato : le FC Barcelone officialise une signature, Luis Enrique s’étrangle !
FC Barcelone...

PSG Mercato : le FC Barcelone officialise une signature, Luis Enrique s’étrangle !

Par Laurent Hess
OM : l’avenir de Benjamin Pavard en suspens, la piste Joël Ordonez déjà refermée ?
OM...

OM : l’avenir de Benjamin Pavard en suspens, la piste Joël Ordonez déjà refermée ?

Par Louis Chrestian
Stade Rennais : Blas sur le départ ? Un des meilleurs joueurs de Ligue 1 ciblé pour le remplacer !
Mercato...

Stade Rennais : Blas sur le départ ? Un des meilleurs joueurs de Ligue 1 ciblé pour le remplacer !

Par Louis Chrestian
Jérémie Boga (OGC Nice)
Mercato...

Mercato : l’OM doit-il foncer sur Jérémie Boga (OGC Nice) ?

Par Bastien Aubert
PSG : la guerre des goals embrase le vestiaire parisien !
Ligue 1...

PSG : la guerre des goals embrase le vestiaire parisien !

Par Laurent Hess
Et si l’ASSE profitait du chaos à Nice pour frapper un double coup ?
ASSE...

Et si l’ASSE profitait du chaos à Nice pour frapper un double coup ?

Par Louis Chrestian
Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : Kita doit-il attendre le Mercato pour trancher l’avenir de Castro ?

Par Bastien Aubert
OM : Un buteur de Manchester United pour succéder à Pierre-Emerick Aubameyang ?
Mercato...

OM : Un buteur de Manchester United pour succéder à Pierre-Emerick Aubameyang ?

Par Louis Chrestian
Joao Ferreira (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : un flop estival de Kilmer Sports est devenu « in supportable » ! 

Par Bastien Aubert
OM : Après Gouiri, Marseille veut un autre joueur du Stade Rennais !
Mercato...

OM : Après Gouiri, Marseille veut un autre joueur du Stade Rennais !

Par Louis Chrestian
Kylian Mbappé (Real Madrid)
Compétitions...

FC Barcelone : Mbappé l’arrête net, Nicki Nicole a relancé Yamal ! 

Par Bastien Aubert
Le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita, avant un match.
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : le vestiaire commence à se rebeller, les Kita priés d’agir cet hiver

Par William Tertrin
Mercato : la priorité du FC Barcelone a choisi le Real Madrid pour l’été prochain
FC Barcelone...

Mercato : la priorité du FC Barcelone a choisi le Real Madrid pour l’été prochain

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet