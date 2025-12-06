FC Barcelone : c’est signé, Flick tient son futur capitaine !

Hansi Flick se réjouit de la prolongation d’Eric Garcia au FC Barcelone. Et il prédit un avenir tout tracé à son défenseur…

Depuis quelques semaines, le nom d’Eric Garcia était cité du côté du PSG. Le défenseur catalan est très apprécié de Luis Enrique et sa polyvalence aurait fait de lui un gros renfort pour Paris, à la fois capable de suppléer Marquinhos dans l’axe et d’apporter une solution dans le couloir droit où Achraf Hakimi est trop seul. Mais ce vendredi, le FC Barcelone a annoncé que Garcia avait prolongé son contrat jusqu’en 2031 !

Flick envisage le brassard pour Eric Garcia

Une annonce qui fait le bonheur d’Hansi Flick. L’Allemand s’est en effet frotté les mains en conférence de presse et il a glissé qu’il envisageait un statut différent pour Eric Garcia. « Le renouvellement du contrat d’Eric García ? Je pense qu’avec le niveau auquel il joue et ce qu’il montre, il se débrouille très bien et il mérite le renouvellement. C’est un joueur important dans le vestiaire, il adore ce club et il pourrait devenir capitaine à l’avenir. »

Une sortie forte, qui montre sa confiance en Garcia. A 24 ans, Eric Garcia n’est plus le jeune espoir incertain qu’il pouvait être — il est aujourd’hui un joueur fiable, utile, et polyvalent. Il s’est imposé comme un joueur clé : cette saison, il est souvent titulaire et offre de la flexibilité à Hansi Flick, il apporte un vrai soutien à la construction : bon ratio de passes, relances, capacité à progresser le jeu depuis l’arrière. Son club a décidé de lui faire confiance à long terme… au grand dam du PSG et de Luis Enrique.