Les supporters du FC Nantes sont évidemment très déçus par les résultats de leur équipe depuis le début de la saison. Mais, a priori, ils devraient continuer à la soutenir ce samedi face au RC Lens.

Cela fait des semaines que Luis Castro et ses joueurs, comme Chidozie Awaziem, réclament de la patience aux supporters du FC Nantes. Pas de sifflets à la pause ou pendant les matches, seulement à la fin, et encore… Mais la Beaujoire n’en peut plus des prestations sans saveur de son équipe. La défaite contre le FC Metz (0-2) et le nul face à Lorient (1-1) ont été deux coups rudes portés à la patience des amoureux de la Maison Jaune. La défaite à Lyon (0-3) dimanche dernier n’a rien arrangé… A quel accueil peuvent donc s’attendre les Canaris ce samedi face au leader lensois ?

La tribune Loire sera derrière son équipe

Eh bien, selon L’Equipe, le FC Nantes devrait être soutenu, du moins en début de match ! « Même si la Beaujoire s’impatiente, sa tribune Loire devrait épargner les Canaris et privilégier un hommage à Maxime, supporter décédé aux abords du stade il y a deux ans », écrit le quotidien sportif. Une bonne nouvelle pour l’équipe de Luis Castro, qui semble souffrir d’un syndrome Beaujoire depuis le début de la saison, ses joueurs étant beaucoup moins bons à domicile qu’à l’extérieur.

Pour cette rencontre, Luis Castro sera privé de Junior Mwanga, suspendu. Devant Lopes et sa défense traditionnelle (Amian, Awaziem, Tati, Cozza), il devrait aligner un milieu composé de Kwon, Lepenant et Deuff. En attaque, El-Arabi devrait évoluer en pointe, avec Abline et Guirassy pour occuper les couloirs. Pour le FC Nantes, prendre un point face à la meilleure équipe du championnat actuellement serait déjà une petite victoire…