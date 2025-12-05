PSG – Stade Rennais  : la guerre des goals agace Luis Enrique, le traitement médiatique d’Habib Beye aussi !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

FC Nantes : Waldemar Kita prêt à saisir une opportunité XXL pour un buteur de Ligue 1 ?

FC Nantes : Waldemar Kita prêt à saisir une opportunité XXL pour un buteur de Ligue 1 ?
Louis Chrestian
5 décembre 2025

Le mercato d’hiver pourrait bien offrir au FC Nantes un scénario totalement inattendu… et une occasion en or. Alors que l’OGC Nice traverse une zone de turbulences après l’agression dont ont été victimes Jérémie Boga et Terem Moffi, les deux joueurs seraient déterminés à quitter la Côte d’Azur au plus vite. Et pour Moffi, la volonté serait même irrévocable : partir dès janvier.

Moffi veut partir : la Ligue 1 aux aguets

Selon le site Transfermarkt, la valeur marchande de Terem Moffi avoisine les 15 millions d’euros, un tarif largement accessible pour plusieurs clubs de Ligue 1. Et d’après les informations de Mohamed Toubache-TER, plusieurs écuries françaises se sont déjà positionnées ou surveillent activement la situation du Nigérian.

Impossible alors de ne pas penser au FC Nantes, dont l’attaque pourrait être totalement remodelée cet hiver.

  • Mostafa Mohamed n’est pas certain de rester : une offre satisfaisante pourrait pousser Waldemar Kita à le laisser filer.
  • Youssef El-Arabi, 38 ans, dépanne en numéro 9 mais ne peut pas être l’homme de base d’une équipe voulant rapidement sécuriser son maintien.
  • Matthis Abline, relégué sur un côté, ne semble pas être considéré comme l’option numéro une à ce poste de N°9.

Autant dire que l’arrivée d’un avant-centre de la trempe de Moffi ferait l’effet d’un électrochoc à La Jonelière.

Une opportunité XXL pour les Canaris

Recruter Terem Moffi, c’est s’offrir un attaquant :

  • Habitué aux joutes de la Ligue 1,
  • Capable de marquer régulièrement,
  • Déjà performant dans des clubs jouant la première partie de tableau.

À l’image de la récente signature de Deiver Machado, Nantes semble vouloir cibler des joueurs immédiatement opérationnels, aguerris au championnat. Avec des profils de ce calibre, difficile d’imaginer les Jaune et Vert sombrer dans la course au maintien. Un Moffi en pointe pourrait même redonner un souffle offensif que le club n’a plus connu depuis longtemps.

La concurrence arrive

Si Nantes veut tenter le coup, il faudra agir vite. Très vite.
Car Moffi n’attire pas que la Ligue 1.

Selon Média Foot, deux clubs anglais ont déjà pris des renseignements concrets :

  • Wolverhampton, qui avait déjà tenté d’attirer l’international nigérian,
  • Leeds United, également séduit par son profil.

Ces deux clubs veulent se positionner rapidement afin d’être prêts à dégainer dès l’ouverture du marché.

Kita doit trancher : laisser passer… ou foncer

Pour Waldemar Kita, le calcul est simple :
➡️ Si Mostafa Mohamed part, il faudra impérativement recruter.
➡️ Terem Moffi représente peut-être la meilleure opportunité de tout le mercato d’hiver.

Nantes a rarement eu l’occasion d’attirer un buteur déjà confirmé en Ligue 1, jeune (26 ans), athlétique, et motivé par un nouveau départ. Reste à savoir si les Canaris sauront saisir cette chance avant que la Premier League ne vienne tout rafler.

Cet hiver, le FCN joue peut-être bien plus qu’un transfert : il joue son maintien et sa dynamique pour plusieurs saisons.

FC NantesMercatoOGC Nice
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

PSG – Stade Rennais  : la guerre des goals agace Luis Enrique, le traitement médiatique d’Habib Beye aussi !
Ligue 1...

PSG – Stade Rennais  : la guerre des goals agace Luis Enrique, le traitement médiatique d’Habib Beye aussi !

Par Laurent Hess
FC Nantes : Waldemar Kita prêt à saisir une opportunité XXL pour un buteur de Ligue 1 ?
FC Nantes...

FC Nantes : Waldemar Kita prêt à saisir une opportunité XXL pour un buteur de Ligue 1 ?

Par Louis Chrestian
ASSE : Horneland a un petit chouchou chez les Verts, un cadre balance tout !
ASSE...

ASSE : Horneland a un petit chouchou chez les Verts, un cadre balance tout !

Par Laurent Hess
Stade Rennais : De cible à génie, Habib Beye adoubé par Luis Enrique !
Stade Rennais...

Stade Rennais : De cible à génie, Habib Beye adoubé par Luis Enrique !

Par Louis Chrestian
OM : Une offre XXL en approche pour le capitaine Balerdi ?
Mercato...

OM : Une offre XXL en approche pour le capitaine Balerdi ?

Par Louis Chrestian
Adil Rami balance un ancien joueur de l’OM et de Nice auteur d’insultes racistes !
OGC Nice...

Adil Rami balance un ancien joueur de l’OM et de Nice auteur d’insultes racistes !

Par Louis Chrestian
OL : Un renfort attendu comme une recrue… déjà à l’infirmerie !
OL...

OL : Un renfort attendu comme une recrue… déjà à l’infirmerie !

Par Louis Chrestian
Daniel Riolo allume Jonathan Clauss… mais un ancien du RC Lens vole à son secours !
OGC Nice...

Daniel Riolo allume Jonathan Clauss… mais un ancien du RC Lens vole à son secours !

Par Louis Chrestian
RC Lens : un départ presque acté au milieu, la piste se referme pour l’ASSE
ASSE...

RC Lens : un départ presque acté au milieu, la piste se referme pour l’ASSE

Par Louis Chrestian
FC Barcelone : un top buteur en approche… et ce n’est ni Harry Kane ni Julián Álvarez !
FC Barcelone...

FC Barcelone : un top buteur en approche… et ce n’est ni Harry Kane ni Julián Álvarez !

Par Louis Chrestian
ASSE Mercato : le Pedri de la Ligue 2 chez les Verts, c’est validé !
ASSE...

ASSE Mercato : le Pedri de la Ligue 2 chez les Verts, c’est validé !

Par Laurent Hess
PSG Mercato : le FC Barcelone officialise une signature, Luis Enrique s’étrangle !
FC Barcelone...

PSG Mercato : le FC Barcelone officialise une signature, Luis Enrique s’étrangle !

Par Laurent Hess
OM : l’avenir de Benjamin Pavard en suspens, la piste Joël Ordonez déjà refermée ?
OM...

OM : l’avenir de Benjamin Pavard en suspens, la piste Joël Ordonez déjà refermée ?

Par Louis Chrestian
Stade Rennais : Blas sur le départ ? Un des meilleurs joueurs de Ligue 1 ciblé pour le remplacer !
Mercato...

Stade Rennais : Blas sur le départ ? Un des meilleurs joueurs de Ligue 1 ciblé pour le remplacer !

Par Louis Chrestian
Jérémie Boga (OGC Nice)
Mercato...

Mercato : l’OM doit-il foncer sur Jérémie Boga (OGC Nice) ?

Par Bastien Aubert
PSG : la guerre des goals embrase le vestiaire parisien !
Ligue 1...

PSG : la guerre des goals embrase le vestiaire parisien !

Par Laurent Hess
Et si l’ASSE profitait du chaos à Nice pour frapper un double coup ?
ASSE...

Et si l’ASSE profitait du chaos à Nice pour frapper un double coup ?

Par Louis Chrestian
Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : Kita doit-il attendre le Mercato pour trancher l’avenir de Castro ?

Par Bastien Aubert
OM : Un buteur de Manchester United pour succéder à Pierre-Emerick Aubameyang ?
Mercato...

OM : Un buteur de Manchester United pour succéder à Pierre-Emerick Aubameyang ?

Par Louis Chrestian
Joao Ferreira (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : un flop estival de Kilmer Sports est devenu « in supportable » ! 

Par Bastien Aubert
OM : Après Gouiri, Marseille veut un autre joueur du Stade Rennais !
Mercato...

OM : Après Gouiri, Marseille veut un autre joueur du Stade Rennais !

Par Louis Chrestian
Kylian Mbappé (Real Madrid)
Compétitions...

FC Barcelone : Mbappé l’arrête net, Nicki Nicole a relancé Yamal ! 

Par Bastien Aubert
Le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita, avant un match.
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : le vestiaire commence à se rebeller, les Kita priés d’agir cet hiver

Par William Tertrin
Mercato : la priorité du FC Barcelone a choisi le Real Madrid pour l’été prochain
FC Barcelone...

Mercato : la priorité du FC Barcelone a choisi le Real Madrid pour l’été prochain

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet