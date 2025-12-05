FC Nantes : Waldemar Kita prêt à saisir une opportunité XXL pour un buteur de Ligue 1 ?

Le mercato d’hiver pourrait bien offrir au FC Nantes un scénario totalement inattendu… et une occasion en or. Alors que l’OGC Nice traverse une zone de turbulences après l’agression dont ont été victimes Jérémie Boga et Terem Moffi, les deux joueurs seraient déterminés à quitter la Côte d’Azur au plus vite. Et pour Moffi, la volonté serait même irrévocable : partir dès janvier.

Moffi veut partir : la Ligue 1 aux aguets

Selon le site Transfermarkt, la valeur marchande de Terem Moffi avoisine les 15 millions d’euros, un tarif largement accessible pour plusieurs clubs de Ligue 1. Et d’après les informations de Mohamed Toubache-TER, plusieurs écuries françaises se sont déjà positionnées ou surveillent activement la situation du Nigérian.

Impossible alors de ne pas penser au FC Nantes, dont l’attaque pourrait être totalement remodelée cet hiver.

Mostafa Mohamed n’est pas certain de rester : une offre satisfaisante pourrait pousser Waldemar Kita à le laisser filer.

n’est pas certain de rester : une offre satisfaisante pourrait pousser Waldemar Kita à le laisser filer. Youssef El-Arabi , 38 ans, dépanne en numéro 9 mais ne peut pas être l’homme de base d’une équipe voulant rapidement sécuriser son maintien.

, 38 ans, dépanne en numéro 9 mais ne peut pas être l’homme de base d’une équipe voulant rapidement sécuriser son maintien. Matthis Abline, relégué sur un côté, ne semble pas être considéré comme l’option numéro une à ce poste de N°9.

Autant dire que l’arrivée d’un avant-centre de la trempe de Moffi ferait l’effet d’un électrochoc à La Jonelière.

Une opportunité XXL pour les Canaris

Recruter Terem Moffi, c’est s’offrir un attaquant :

Habitué aux joutes de la Ligue 1,

Capable de marquer régulièrement,

Déjà performant dans des clubs jouant la première partie de tableau.

À l’image de la récente signature de Deiver Machado, Nantes semble vouloir cibler des joueurs immédiatement opérationnels, aguerris au championnat. Avec des profils de ce calibre, difficile d’imaginer les Jaune et Vert sombrer dans la course au maintien. Un Moffi en pointe pourrait même redonner un souffle offensif que le club n’a plus connu depuis longtemps.

La concurrence arrive

Si Nantes veut tenter le coup, il faudra agir vite. Très vite.

Car Moffi n’attire pas que la Ligue 1.

Selon Média Foot, deux clubs anglais ont déjà pris des renseignements concrets :

Wolverhampton , qui avait déjà tenté d’attirer l’international nigérian,

, qui avait déjà tenté d’attirer l’international nigérian, Leeds United, également séduit par son profil.

Ces deux clubs veulent se positionner rapidement afin d’être prêts à dégainer dès l’ouverture du marché.

Kita doit trancher : laisser passer… ou foncer

Pour Waldemar Kita, le calcul est simple :

➡️ Si Mostafa Mohamed part, il faudra impérativement recruter.

➡️ Terem Moffi représente peut-être la meilleure opportunité de tout le mercato d’hiver.

Nantes a rarement eu l’occasion d’attirer un buteur déjà confirmé en Ligue 1, jeune (26 ans), athlétique, et motivé par un nouveau départ. Reste à savoir si les Canaris sauront saisir cette chance avant que la Premier League ne vienne tout rafler.

Cet hiver, le FCN joue peut-être bien plus qu’un transfert : il joue son maintien et sa dynamique pour plusieurs saisons.