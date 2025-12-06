OM : les 2 stats qui accablent De Zerbi après Lille
Stade Rennais : le groupe pour affronter le PSG avec une absence importante

L'entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, en conférence de presse après le match à Metz.
Raphaël Nouet
6 décembre 2025

L’entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, a dévoilé le groupe convoqué pour affronter le PSG ce soir au Parc des Princes. Seko Fofana est bien absent.

C’est un Stade Rennais quasiment au complet qui s’est déplacé à Paris ce samedi pour y affronter le PSG (coup d’envoi à 21h05). Il n’y avait qu’une seule incertitude, concernant Seko Fofana. Victime d’un pépin musculaire, le milieu de terrain pouvait revenir soit aujourd’hui, soit la semaine prochaine. Ce sera la semaine prochaine. De toute façon plus titulaire depuis que le SRFC a débuté sa série de matches victorieux, l’Ivoirien est resté en Bretagne.

Gardiens : Akabou, Samba, Silistrie.
Défenseurs : Frankowski, Jacquet, Rouault, Aït Boudlal, Brassier, Seidu, Merlin, Nagida.
Milieux : Kamara, Ronfier, Camara, Cissé, Blas.
Attaquants : Al-Tamari, Quinonez, Embolo, Lepaul, Meïté.

