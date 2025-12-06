RC Lens Mercato : Sage ne s’en cache pas, il a définitivement placardisé un joueur
RC Lens Mercato : Sage ne s'en cache pas, il a définitivement placardisé un joueur

L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, lors du match à Monaco.
William Tertrin
6 décembre 2025

Dans ces propos récents, Pierre Sage a lâché une grosse indication bien cachée concernant un joueur de l’effectif du RC Lens.

Avec la grave blessure de Jonathan Gradit, le RC Lens va devoir faire avec ses jeunes. Comme l’a expliqué Pierre Sage devant la presse avant le match contre Nantes, il « veut voir ce que (Ismaëlo) Ganiou, qui a pris la place, est capable de faire sur une durée de match, sur une série de matchs. Et il y a aussi un (Kyllian) Antonio (17 ans) sur qui on compte beaucoup, qui est encore plus jeune. Donc il est évident qu’on ne fermera pas les perspectives de ces joueurs-là ».

Čelik, un flop à 2,5 millions d’euros

Pour l’instant, le premier cité a marqué contre Strasbourg, et a été solide contre Angers. Mais, dans cette déclaration de Pierre Sage en conf, il y a quelque chose qui est assez notable. Pas une seule fois il n’a mentionné Nidal Čelik, recruté par Diego Lopez l’hiver dernier en provenance du FK Sarajevo contre 2,5 millions d’euros. Son profil correspondait totalement pour remplacer Danso et Khusanov, partis l’hiver dernier, mais le club a finalement fait confiance à Juma Bah, prêté 6 mois par City.

Le Bosnien, utilisé à quelques reprises lors de la préparation, est régulièrement appelé avec les Espoirs de sa sélection nationale, mais il n’a jamais disputé la moindre minute avec les pros du RCL. Et avec ces mots de Pierre Sage, on peut penser que Čelik n’est définitivement plus compté parmi les solutions à ce poste de défenseur central. Outre Ojediran et Chavez, son cas sera sans doute à l’étude cet hiver, avec un départ au bout.

MercatoRC Lens
#A la une#DÉCLARATIONS

