FC Nantes – RC Lens : la Beaujoire prête à exploser ?
RC Lens : avant Nantes, Sage fait une annonce forte sur le mercato

L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, lors d'une conférence de presse.
Raphaël Nouet
6 décembre 2025

L’entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, a mis la pression à ses jeunes joueurs avant le match à Nantes en expliquant que s’ils ne lui montrent pas leur niveau d’ici janvier, le club recrutera.

Ce samedi à 17h, le RC Lens met pour la première fois depuis deux décennies sa place de leader de la Ligue 1 en jeu. Ce sera sur la pelouse d’un FC Nantes très mal en point(s). Pour cette affiche tout en jaune, le Racing sera privé d’Adrien Thomasson, suspendu, et de Jonathan Gradit, gravement blessé. Interrogé en conférence de presse sur les joueurs amenés à remplacer ces deux tauliers, Pierre Sage s’est montré très clair : il va faire confiance à des jeunes (Ismaëlo Ganiou en défense centrale, Fodé Sylla ou Andrija Bulatovic au milieu) mais ceux-ci n’ont que trois semaines pour lui prouver qu’ils méritent a confiance.

« On ne fermera pas leurs perspectives mais… »

« On veut voir ce que Ganiou est capable de faire sur une série de matches et aussi Kyllian Antonio, sur qui on compte beaucoup. On ne fermera pas leurs perspectives, mais on a aussi des objectifs à atteindre, il va falloir que leur niveau de performance soit à la hauteur. » Comprenez : soit les jeunes font des matches plein à la Beaujoire, contre Nice la semaine prochaine puis en Coupe de France la semaine suivante, soit le Racing se lancera sur le marché des transferts en janvier.

Le directeur général du RC Lens, Benjamin Parrot, affirmé dans La Voix du Nord que son club pouvait investir en janvier et qu’il s’agirait d’un mercato « d’ajustement, de retouche ». Aux jeunes de prouver que les retouches sont déjà en Artois, sinon leur club, qui a bien compris qu’il y avait un très bon coup à jouer cette saison en championnat, recrutera.

