RC Lens : le remplaçant de Machado est connu, celui de Gradit ne devrait plus tarder

En conférence de presse avant le match entre le FC Nantes et le RC Lens, le coach Pierre Sage a évoqué les solutions pour remplacer Machado, en instance de départ, et Gradit, blessé.

Comme annoncé ce mercredi soir, Deiver Machado va quitter le Racing Club de Lens dans les prochaines heures pour rejoindre le FC Nantes. « C’est un départ qui n’était pas prévu, détaille le coach Pierre Sage pour nos confrères de Lensois.com. Mais, malgré tout, il y a l’opportunité pour lui d’avoir du temps de jeu pour un objectif personnel, celui de jouer la Coupe du monde. On ne s’oppose pas à son projet, et c’est vrai qu’aujourd’hui, même lorsqu’il était en forme, il a eu beaucoup moins de temps de jeu parce que Matthieu Udol tient la corde. »

Une belle chance pour Anthony Bermont

Barré par Udol depuis sa blessure contre Brest, le Colombien était très souvent sur le banc et souhaite désormais maximiser ses chances de disputer la prochaine Coupe du monde. Lens, qui l’avait encore sous contrat jusqu’à l’an prochain, n’a pas souhaité freiner son projet, et a déjà identifié son remplaçant naturel. « Mais cela permet aussi à d’autres joueurs d’avoir des perspectives, notamment Anthony Bermont, qui a déjà évolué à ce poste », précise Sage. Le jeune joueur de 20 ans, utilisé à 4 reprises cette saison, peut également jouer en tant que milieu offensif, un poste qu’il affectionne beaucoup plus.

Ganiou et Antonio favorisés ?

Du côté de la défense centrale, la situation est différente. Jonathan Gradit, victime d’une fracture du tibia-péroné à l’entraînement, sera absent pour plusieurs mois. Lens ne se précipite pas pour recruter immédiatement. « C’est une question qu’on s’est posée quelques jours après que ce soit arrivé, parce que dans un premier temps, ça ne nous est pas du tout venu à l’esprit », explique Sage. Formé au club, Ismaëlo Ganiou a pris la relève avec succès et continuera d’enchaîner les matchs : « On veut voir ce que Ganiou est capable de faire sur une durée de match, sur une série de matchs. »

Lens compte également sur la jeunesse : « Il y a aussi un Kyllian Antonio sur qui on compte beaucoup, qui est encore plus jeune. Donc il est évident qu’on ne fermera pas les perspectives de ces joueurs-là. »

Ainsi, tandis que le remplaçant de Machado est déjà identifié avec Bermont, le club lensois préfère observer les jeunes talents avant de prendre une décision pour remplacer Gradit, privilégiant le développement interne et les opportunités offertes par ses jeunes défenseurs.