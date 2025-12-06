Real Betis – FC Barcelone (3-5) : les 3 choses à retenir de la victoire des Blaugrana

Les choses à retenir de la victoire du FC Barcelone sur la pelouse du Real Betis en Liga.

Ce samedi, le FC Barcelone s’est imposé 5 buts à 3 (Torres 11e, 13e, 40e, Bardghji 31e et Yamal 59e sp) sur la pelouse du Real Betis, et ce malgré avoir concédé l’ouverture du score signée Antony. Voici les enseignements à tirer de ce match, à l’issue duquel le Barça a conservé sa place de leader, avec quatre points d’avance sur le Real Madrid.

Ferran Torres rayonne…

Homme du match ce soir, l’attaquant espagnol a signé un coup du chapeau avec un triplé retentissant en 29 minutes. Trois buts, qui portent désormais son total à 11 réalisations cette saison en Liga. Il est actuellement le second meilleur buteur du championnat. Et, encore plus fou, il vient tout juste de dépasser son record de buts sur une saison de Liga, qui était de 10 en 27 matchs la saison dernière.

…Roony Bardghji aussi

Utilisé qu’à 7 reprises en Liga cette saison, le jeune attaquant n’avait encore jamais été décisif. Mais il a remédié à cela ce soir en servant Torres pour le but du 2-1, avant de marquer le troisième d’une frappe puissante du droit. Son premier but sous les couleurs du Barça !

Une fin de match qui fait tâche

Le FC Barcelone était très bien parti pour rouler sur son adversaire, et c’est d’ailleurs ce qu’il s’est passé, avant une fin de match complètement à l’avantage du Betis. À 5-1, Pablo Garcia réduisait le score à la 79e, mais voyait son but refusé. C’est finalement Diego Llorente qui marquait à la 85e pendant un temps fort. S’en est suivi un nouveau but pour le Betis dans le temps additionnel, sur un penalty de Cucho Hernandez après un tacle raté de Koundé. Quelques minutes plus tôt, Rashford se précipitait trop et manquait un face à face qu’il fallait mieux négocier. Sans conséquence au final, mais il faut éviter ces fins de match décousues, même si c’est beau pour le spectacle !