ASSE : gros coup dur pour une recrue… et pour Horneland !

RC Lens Mercato : la Premier League fond sur une révélation sang et or
Laurent Hess
8 décembre 2025

Blessé lors de la défaite de l’ASSE à Dunkerque, Ebenezer Annan sera absent plusieurs semaines. Ce qui n’est pas sans poser problème à Eirik Horneland…

L’ASSE a concédé samedi soir à Dunkerque sa 5e défaite de la saison. Un but d’Enzo Bardeli a suffi à l’USLD pour s’imposer et à l’issue de la rencontre, Eirik Horneland a reconnu que le bilan de l’ASSE était insuffisant. « On n’est pas du tout là où j’espérais être et là où on devrait être en termes de performance », a-t-il glissé, avant de se tourner vers la réception de Bastia. « Il l faudra impérativement trois points pour rester au contact ». Une obligation de résultat qui le concernera tout particulièrement, la patience de Kilmer Sports à son égard ayant sans doute ses limites…

Année 2025 terminée pour Annan

Du côté des supporters de l’ASSE, le ras-le-bol est en tout cas palpable. Si le parcage stéphanois était encore plein à Dunkerque avec un tifo mémorable pour la Sainte-Barbe, la cote de popularité du successeur d’Olivier Dall’Oglio a chuté. Les sifflets entendus lors des derniers matchs à domicile à l’annonce de son nom témoignent d’une exaspération grandissante envers le Norvégien, qui a perdu du crédit auprès de ses dirigeants. Horneland n’avait pas été capable de maintenir l’ASSE en Ligue 1 la saison passée, et il ne parvient pas cette saison à installer l’équipe sur le toit de la Ligue 2 malgré le plus gros budget du championnat et 23 M€ investis cet été par KSV sur le Mercato. La victoire à Troyes (3-2) avait permis au coach des Verts de sauver sa place mais la défaite à Dunkerque fragilise à nouveau sa position et on peut supposer qu’une contre-performance contre Bastia, lanterne rouge du championnat, n’arrangerait pas du tout ses affaires.

Pour cette rencontre, Horneland devra composer sans Ebenezer Annan. Sorti en fin de première mi-temps à Dunkerque, le latéral gauche ghanéen souffre d’une grosse entorse. Il se déplace actuellement avec une grosse attelle et son année 2025 est terminée. C’est Ben Old qui était entré en jeu pour le remplacer à Dunkerque mais l’option n’a pas vraiment été couronnée de succès, l’ailier néo-zélandais ayant été débordé sur le but d’Enzo Bardeli. Parmi les autres spécialistes du poste, le jeune Lassana Traoré est sur le flanc et Yvann Maçon est à court de forme. Maedine Makhloufi, lui, n’a pas été très convaincant lors de son unique apparition, en Coupe de France à Quetigny. L’option la plus probable pour Horneland consiste à décaler Maxime Bernauer sur le côté, ce que l’ancien parisien a déjà fait avec une certaine réussite en début de saison. Dans ce cas, c’est le jeune Kévin Pedro, à son avantage à Troyes, qui pourrait venir seconder Mickaël Nadé dans l’axe.

