Une journaliste sexy réputée en Espagne a visiblement fait fuite une fausse information au sujet de Jules Koundé (27 ans). Le défenseur du Barça l’a rembarrée !

Jules Koundé traverse une première moitié de saison compliquée au FC Barcelone. Souvent pris à défaut sur son côté droit, le défenseur tricolore semble en avoir assez de jouer latéral droit et souhaite retrouver son rôle de défenseur central.

« Il a parlé avec Hansi Flick »

Devant ce constat, la journaliste Helena Condis, de Cadena COPE, a révélé que Koundé s’était entretenu avec Hansi Flick : « Il a parlé avec Hansi Flick et dit qu’il aimerait jouer en tant que défenseur central. Il a prolongé et il restera au Barça. Cette conversation s’est tenue après la demande d’Araujo de ne pas jouer en raison de sa santé mentale. Pour le moment, Hansi Flick l’a laissé au poste de latéral, mais il a fait savoir à son coach qu’il aimerait jouer à son poste de prédilection. »

Jules Koundé dément l’info d’Helena Condis

Le Français de 27 ans, visiblement agacé par ces révélations, a réagi sur X avec un graphique indiquant une flèche pointant vers la case « mensonge ». Koundé semble donc vouloir recadrer les informations et réaffirmer qu’il est concentré sur son rôle actuel tout en laissant planer le mystère sur son futur positionnement. La belle Helena Condis a payé pour voir.