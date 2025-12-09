RC Lens : un entraîneur de L1 a contribué à rallumer la flamme chez Pierre Sage
Les infos du jour : l’OM joue gros, le PSG attend du lourd, le FC Nantes en pleine gabegie

Les joueurs de l'OM célébrant un but lors du match à Nice.
Raphaël Nouet
9 décembre 2025

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce mardi 9 décembre 2025.

La grosse info : victoire obligatoire pour l’OM en Belgique

L’OM affronte l’Union Saint-Gilloise, ce soir au Parc Astrid. Soit le même adversaire qu’en 1962, lors de son premier match européen. La victoire est impérative pour espérer une qualification pour les play-offs.

OM : De Zerbi fragilisé, le mercato d’hiver déjà impacté par le LOSC ? 

Union Saint-Gilloise – OM : De Zerbi dynamite son onze, deux tauliers éjectés !

OM : un renfort en attaque début janvier, le PSG et le FC Nantes tremblent déjà !

Union Saint-Gilloise – OM : un retour de poids dans le groupe marseillais 

OM Mercato : Benatia a craqué sur un numéro 10 flamboyant pour De Zerbi au Brésil ! 

OM Mercato : la prochaine recrue à signer est connue, la surprise est totale chez les supporters !

OM Mercato : Benatia a pris contact avec un joueur de l’OGC Nice !

Mais aussi…

Bonne nouvelle pour Eirik Horneland : Lucas Stassin a participé à l’entraînement collectif du jour. Il pourrait être apte pour la réception de Bastia samedi.

ASSE : en danger, Horneland prend un énorme coup de pression avant Bastia ! 

ASSE : Horneland face à un terrible casse-tête avant Bastia 

ASSE : Stéphane Stassin donne des nouvelles musclées de son fils 

ASSE Mercato : un ancien flop des Verts pour remplacer Annan, les supporters vont craquer !

ASSE : une pointure passée par l’OL débarque, deux autres renforts vont suivre ! 

ASSE : Horneland a deux objectifs à remplir pour sauver sa tête auprès de Kilmer Sports 

ASSE : Stassin offre la meilleure des nouvelles à Horneland avant Bastia

Stupeur à l’OL ! Le Real Madrid n’aurait finalement plus l’intention de prêter Endrick cet hiver !

OL Mercato : Endrick annulé, Pierre Ménès balance du très lourd avant la DNCG !

OL : Textor obtient un sursis à 80 M€

Un club arménien a noué un lien privilégié avec le RC Lens et l’Atlético Madrid.

RC Lens : Leca a scellé un accord historique, Griezmann dans la boucle ! 

La tragi-comédie se poursuit au FC Nantes, où Stéphane Ziani a refusé le rôle de coordinateur sportif car cela impliquait un retrait de Franck Kita…

FC Nantes : Ziani dit non à Kita, le plan de survie autour de Castro explose en plein vol !

FC Nantes : les frères de Will Still vendent la mèche sur leur avenir au club ! 

FC Nantes : en danger, Luis Castro a déjà obtenu plusieurs renforts ! 

FC Nantes : la guerre entre les Kita a pris une autre ampleur après l’épisode Ziani

Un géant européen lorgne Jérémy Jacquet et c’est la faute du Real Madrid ainsi que du PSG.

Stade Rennais Mercato : le favori désigné à la succession de Blas met un gros stop à Beye ! 

Stade Rennais Mercato : le Real Madrid et le PSG envoient Jacquet loin des Rouge et Noir

L’actualité des clubs français un peu moins médiatisés, c’est ici.

Revue de presse : bonne nouvelle à Nice avant Lens, plusieurs options pour l’après Blas à Rennes, l’OM au secours du Gym ?

Victimes de la violence des supporters niçois, Jérémie Boga et Terence Moffi ont pris de grandes décisions pour leur avenir.

OGC Nice Mercato : Boga a déjà trouvé preneur, Moffi change ses plans !

Luis Enrique a confirmé que Désiré Doué serait dans le groupe pour affronter Bilbao, mais pas Nuno Mendes.

PSG : le Qatar va offrir à Paris le renfort le plus dingue de toute l’histoire du club !

PSG : un retour de poids et un double coup dur avant Bilbao ! 

PSG Mercato : Chevalier out, Campos négocie avec l’actuel meilleur gardien du monde pour le remplacer !

PSG Mercato : un joueur traumatisé par Luis Enrique saborde le Mercato du FC Barcelone ! 

PSG : Luis Enrique se méfie d’un Athletic qui se compare à Astérix

PSG Mercato : l’Arabie Saoudite veut torpiller le rêve du Qatar

Le Real Madrid devrait finalement privilégier la promotion interne en cas de renvoi de Xabi Alonso demain.

Real Madrid : Zidane et Klöpp écartés, un candidat surprise en pole pour l’après Xabi Alonso 

Real Madrid : la réponse cash de Xabi Alonso aux rumeurs de départ 

Real Madrid : Xabi Alonso sait déjà où rebondir en cas de licenciement demain

Les Unes de la presse espagnole en ce mercredi 9 décembre, c’est ci-dessous.

Revue de presse espagnole : le Barça avance sur une recrue, nouveau coup dur pour Mbappé au Real !

Le FC Barcelone serait toujours sur les traces de Julian Alvarez (Atlético), même si sa direction veut faire croire le contraire.

FC Barcelone Mercato : la première recrue hivernale connue ! 

FC Barcelone, PSG : Mercato : coup de théâtre pour l’avenir de Rashford !

FC Barcelone Mercato : une piste à 150 M€ toujours d’actualité

ASSEFC BarceloneFC NantesLigaLigue 1Ligue 2LOSCOLOMPSG
