Les infos du jour : l’OM joue gros, le PSG attend du lourd, le FC Nantes en pleine gabegie

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce mardi 9 décembre 2025.

La grosse info : victoire obligatoire pour l’OM en Belgique

L’OM affronte l’Union Saint-Gilloise, ce soir au Parc Astrid. Soit le même adversaire qu’en 1962, lors de son premier match européen. La victoire est impérative pour espérer une qualification pour les play-offs.

Mais aussi…

Bonne nouvelle pour Eirik Horneland : Lucas Stassin a participé à l’entraînement collectif du jour. Il pourrait être apte pour la réception de Bastia samedi.

Stupeur à l’OL ! Le Real Madrid n’aurait finalement plus l’intention de prêter Endrick cet hiver !

Un club arménien a noué un lien privilégié avec le RC Lens et l’Atlético Madrid.

RC Lens : Leca a scellé un accord historique, Griezmann dans la boucle !

La tragi-comédie se poursuit au FC Nantes, où Stéphane Ziani a refusé le rôle de coordinateur sportif car cela impliquait un retrait de Franck Kita…

FC Nantes : Ziani dit non à Kita, le plan de survie autour de Castro explose en plein vol !

Un géant européen lorgne Jérémy Jacquet et c’est la faute du Real Madrid ainsi que du PSG.

L’actualité des clubs français un peu moins médiatisés, c’est ici.

Revue de presse : bonne nouvelle à Nice avant Lens, plusieurs options pour l’après Blas à Rennes, l’OM au secours du Gym ?

Victimes de la violence des supporters niçois, Jérémie Boga et Terence Moffi ont pris de grandes décisions pour leur avenir.

Luis Enrique a confirmé que Désiré Doué serait dans le groupe pour affronter Bilbao, mais pas Nuno Mendes.

PSG : Luis Enrique se méfie d’un Athletic qui se compare à Astérix

Le Real Madrid devrait finalement privilégier la promotion interne en cas de renvoi de Xabi Alonso demain.

Les Unes de la presse espagnole en ce mercredi 9 décembre, c’est ci-dessous.

Revue de presse espagnole : le Barça avance sur une recrue, nouveau coup dur pour Mbappé au Real !

Le FC Barcelone serait toujours sur les traces de Julian Alvarez (Atlético), même si sa direction veut faire croire le contraire.

