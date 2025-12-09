FC Nantes : des propos de Franck Kita sur Luis Castro lui reviennent en pleine tête
FC Nantes : des propos de Franck Kita sur Luis Castro lui reviennent en pleine tête

Franck Kita aux côté de son père, Waldemar, lors d'un match à Monaco.
Raphaël Nouet
9 décembre 2025

Directeur général du FC Nantes, Franck Kita ne répondrait plus aux appels de son entraîneur, Luis Castro. Dont il vantait les valeurs il y a six mois…

Ce mardi, le podcast Sans Contrôle a fait des révélations sur la guerre interne ayant lieu actuellement au FC Nantes. Craignant une relégation, Waldemar Kita a décidé de reprendre le contrôle du club. Et pour cela, il a décidé de mettre en retrait son fils, directeur général chargé des affaires au quotidien. Sauf que Franck Kita ne se laisse pas faire, ce qui donne une ambiance délétère au sein de la Maison Jaune. Les supporters nantais, qui détestent les deux Kita, ne prennent pas parti. Mais ressortent de vieux dossiers…

« Il m’a donné sa parole et s’y est tenu… »

Ainsi, le 30 juin dernier, au moment de la présentation de Luis Castro comme nouvel entraîneur du FC Nantes, Franck Kita avait déclaré à son sujet : « Il ne m’a pas appelé pour me mettre la pression, il ne m’a pas dit qu’il avait d’autres offres. Il m’a donné sa parole et s’y est tenu. Et ça, pour moi, c’est la plus grande qualité d’un homme ». Depuis, Castro appelle son supérieur, pas pour lui mettre la pression mais pour savoir à quoi s’en tenir pour son avenir et celui-ci ne décroche même pas…

A terme, la mise en retrait de Franck Kita devrait entraîner le renvoi de Luis Castro, Waldemar Kita n’ayant plus confiance en ce dernier. Il semblerait que le propriétaire du FC Nantes attende simplement de trouver un successeur apte à mener à bien l’opération maintien…

FC Nantes
