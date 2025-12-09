PSG Mercato : l’Arabie Saoudite veut torpiller le rêve du Qatar
Le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita, fait la guerre à son directeur général de fils en raison de ses choix. La tension est montée d’un cran après le refus de Stéphane Ziani de devenir coordinateur sportif.

Le podcast Sans Contrôle fait des révélations ce mardi soir sur les coulisses du FC Nantes. Et c’est assez ahurissant. Il semblerait que les mauvais résultats affolent complètement Waldemar Kita, qui aurait décidé de reprendre les choses en main. C’est pour cela que Luis Castro se retrouve sur un siège éjectable alors que le directeur général, Franck Kita, assure qu’il sera maintenu à son poste au moins jusqu’à la trêve hivernale. La piste Will Still est à l’initiative du propriétaire du club, pas de son rejeton.

Stéphane Ziani a renoncé à cause de Franck Kita !

Les journalistes de Sans Contrôle expliquent que la tension entre le père et le fils sont montées d’un cran après l’épisode Stéphane Ziani. Là aussi, c’est Waldemar Kita qui voulait promouvoir l’entraîneur de la réserve au rôle de coordinateur sportif. Il aurait eu pour mission de faire le lien entre le staff technique et la direction. Comprenez : de faire remonter toutes les informations à Waldemar Kita. Sauf que Franck Kita a estimé que ce n’était pas une bonne idée. Stéphane Ziani a senti que son DG n’était pas emballé et a préféré renoncer, provoquant la colère de Waldemar Kita.

Les deux Kita ont rarement été sur la même longueur d’ondes mais Waldemar ne disait rien tant que le FC Nantes n’était pas au bord du précipice. Mais cette saison, la menace de la relégation est réelle, ce qui incite le propriétaire à se démener pour éviter ce qui constituerait un accident industriel.

FC NantesLigue 1
