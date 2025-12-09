Luis Castro est sur la corde raide sur le banc du FC Nantes mais il n’abordera pas le déplacement à Angers (vendredi, 20h45) les mains tremblantes ni l’effectif décimé.

L’avenir de Luis Castro se décante. À trois jours d’un déplacement capital pour sa survie sur le banc du FC Nantes, L’Équipe assure que le coach portugais voit enfin arriver quelques bonnes nouvelles. Et pas des moindres.

D’abord, le retour de suspension de Junior Mwanga, qui retrouvera sa place au milieu et apporte un volume de jeu dont le FC Nantes avait cruellement manqué face au RC Lens (1-2). Ensuite, la possible réapparition de Francis Coquelin, remis en partie de ses ischios, un renfort d’expérience bienvenu dans une équipe qui manque de leadership et de maîtrise dans les moments clés.

Plusieurs renforts se profilent à Angers

Mais la vraie nouveauté, c’est l’arrivée officielle de Deiver Machado. Le latéral gauche colombien débarque du RC Lens en qualité de joker médical, contre un chèque de 500 000 euros. Un profil capable de jouer piston, puissant, vertical, et déjà prêt physiquement. Un joueur immédiatement opérationnel, qui vient compenser plusieurs mois d’errances à ce poste. Et ce n’est qu’un début.

Le quotidien sportif confirme que le mercato hivernal doit renforcer l’équipe de manière significative, la direction du FC Nantes l’a promis. Castro ne sait pas encore s’il sera là pour en profiter, mais il pourrait également compter sur un renfort interne dès le 1er janvier : le retour d’Ignatius Ganago. Prêté au New England Revolution, l’attaquant (26 ans) revient avec 5 buts et 3 passes décisives estampillées L1 dans son historique récent. À défaut d’être un crack, il reste une option fiable, loin d’être négligeable dans la situation actuelle.