Ce lundi s’est tenue l’audience du FC Nantes et de Cardiff City dans le conflit qui les oppose au sujet du transfert d’Emiliano Sala. Le verdict tombera le 30 mars. L’avenir des Canaris est en jeu.

Ce lundi soir, RMC relate ce qu’il s’est lors de l’audience au tribunal de commerce de Nantes. Les avocats de la Maison Jaune et de Cardiff City ont plaidé leur cause concernant le litige qui les oppose dans le cadre du décès d’Emiliano Sala. L’attaquant argentin est mort le 21 janvier 2019. Il avait été transféré quelques jours plus tôt de Nantes à Cardiff. Revenu en France pour faire ses adieux au personnel de la Maison Jaune, il avait pris un avion privé pour retourner au Pays de Galles. Celui-ci s’est abîmé dans la Manche pour des raisons qui restent inconnues.

Cardiff réclame 120 M€

Chaque camp a défendu sa position. Pour Cardiff City, le FC Nantes est à la faute car il a fait appel à Willie McKay, un agent qui n’avait plus sa licence. C’est ce dernier qui a organisé le vol fatidique alors que les Blue Birds avait proposé au joueur de prendre un vol commercial. Le club gallois a fait les calculs : entre la relégation, donc la perte de droits TV, et la dégradation de son image suite à cet épisode, il réclame 120 M€ au FC Nantes. Si jamais le club canari devait s’acquitter de cette somme, cela signifierait certainement sa fin car il est plongé dans une grosse crise financière.

Pour sa défense, le FC Nantes argue que c’est Mark McKay, fils de Willie, qui a été mandaté pour ce transfert. Et que l’organisateur du vol a été David Henderson, qui a d’ailleurs été condamné par la justice galloise. La Maison Jaune réclame un million d’euros de dommages et intérêts dans cette histoire. Le tribunal de commerce rendra son verdict le 30 mars. Les supporters nantais peuvent trembler…