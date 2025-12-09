FC Nantes : une recrue dans les annales

La crise couve au FC Nantes après la défaite d’hier face au leader de la Ligue 1, le RC Lens. Mais Youssef El Arabi a inscrit un but qui fera date…

Ce samedi, le FC Nantes s’est bien battu, mais le RC Lens a été bien trop fort à la Beaujoire (1-2). Après une première période dominée par les Lensois, les Canaris se sont ensuite réveillés et leur seconde période a été bien meilleure. Mais cela n’a pas suffi à éviter la défaite. Barragiste, le FCN sera assuré d’être relégable ce dimanche soir, étant donné que Metz et Auxerre, les deux derniers, s’affrontent. Après la rencontre, Luis Castro s’est lâché, et a pointé du doigt ses joueurs, et notamment les entrants, mais aussi ses dirigeants alors que la première recrue hivernale Deiver Machado a assisté à la défaite nantaise depuis les tribunes. « Si je demande une Ferrari mais que le club me dit vélo… », a lâché Castro, dont Ouest-France indique qu’il est logiquement plus fragilisé que jamais.

El Arabi plus vieux buteur du FC Nantes en Ligue 1

Les joueurs, eux, s’en sont remis aux Kita. « La sonnette d’alarme est déjà tirée. On a besoin de renforts, ça se voit ! », a estimé Youssef El Arabi. Le Marocain a redonné espoir à son équipe en égalisant sur pénalty, en deux temps, quatre minutes après l’ouverture du score de Florian Thauvin. Si son but n’a pas empêché les Canaris de s’incliner pour la huitième fois de la saison, il lui a permis d’inscrire son nom dans le grand livre d’histoire du FC Nantes. En effet, le natif de Caen est devenu le buteur le plus âgé de l’histoire du FC Nantes en Ligue 1, à 38 ans et 10 mois. Il s’agit de sa troisième réalisation cette saison depuis son arrivée sur les bords de l’Erdre cet été.