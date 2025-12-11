PSG Mercato : une pépite dans le viseur, Luis Enrique sous son charme

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Le Paris Saint-Germain fait trembler l’Allemagne : le champion de France vise déjà le futur et place Johan Manzambi, prodige du SC Fribourg, tout en haut de ses priorités pour cet été.

Impossible de contester la force du PSG au cœur du jeu : Vitinha, Fabian Ruiz et Joao Neves s’imposent comme l’un des trios les plus solides d’Europe et Luis Enrique peut aussi miser sur Warren Zaïre-Emery ou encore Senny Mayulu. Mais la stratégie du PSG s’écrit sur le long terme. Avec un Fabian Ruiz (29 ans) performant mais dont le contrat expire en 2027, la direction anticipe une éventuelle transition pour éviter tout essoufflement.

Johan Manzambi séduit le PSG

Et d’après Bild, le PSG accélère sur Johan Manzambi (20 ans), révélation de Bundesliga cette saison. Le joueur formé en partie au Servette de Genève d’où il est parti à 17 ans pour rejoindre Fribourg est devenu international suisse (8 sélections, 3 buts), il explose et contribue pleinement à la 9e place de son club en championnat. Naples et le Bayer Leverkusen seraient également sur les rangs. Auteur de 4 buts (4 passes décisives), le droitier a un profil adoré par Luis Enrique : il est capable d’évoluer dans plusieurs positions. Sous contrat jusqu’en 2030, il ne devrait pas quitter Fribourg cet hiver mais un départ est étudié pour cet été et le record de vente du club (25 M€ pour Kevin Schade à Brentford) est en vue.

À 20 ans, Johan Manzambi crève l’écran en Bundesliga. Formé au Servette de Genève, le milieu suisse a quitté sa terre natale à 17 ans pour franchir un cap décisif avec Fribourg. Sa montée en puissance impressionne : 19 titularisations toutes compétitions confondues, déjà 4 buts et 4 passes décisives, sans compter 8 sélections et 3 réalisations en équipe nationale suisse. Manzambi incarne la polyvalence moderne, capable d’animer tous les postes de l’entrejeu grâce à sa tonicité et sa justesse technique.

Johan Manzambi représenterait l’assurance d’une transition en douceur pour un PSG qui multiplie les jeunes à fort potentiel, à l’image de Désiré Doué et Zaïre-Emery parmi les nominés au Golden Boy 2025.