Trois joueurs du PSG et autant du Real Madrid figurent dans cette liste qui récompensera le meilleur jeune footballeur de l’année 2025.

Trophée créé par le quotidien turinois Tuttosport, le Golden Boy récompense chaque année le meilleur jeune footballeur de moins de 21 ans. Il était l’équivalent du Ballon d’Or pour les jeunes, avant que la prestigieuse récompense ne soit remis en fin de saison et ne créé un équivalent (le trophée Kopa). Lauréat en 2024, Lamine Yamal ne figure pas dans la liste qui vient d’être communiquée car le règlement interdit au précédent vainqueur de concourir à nouveau (comme originellement avec le Ballon d’Or).

Désiré Doué est le grand favori

Dans la liste qui vient de tomber, on trouve trois Parisiens (Doué, Mayulu, Zaïre-Emery) et autant de Madrilènes (Huijsen, Güler et Mastantuono). Voici l’ensemble des nominés : Désiré Doué, Leny Yoro, Senny Mayulu, Warren Zaire-Emery, Eliesse Ben Seghir, Mamadou Sarr, Ethan Nwaneri, Nico O’Reilly, Archie Gray, Jobe Bellingham, Pau Cubarsi, Dean Huijsen, Kenan Yildiz, Arda Güler, Geovany Quenda, Rodrigo Mora, Pio Esposito, Giovanni Leoni, Franco Mastantuono, Jorrel Hato, Estevao, Victor Froholdt, Aleksandar Stankovic, Lucas Bergvall.

Vainqueur de la Champions League et auteur d’une performance époustouflante en finale, Désiré Doué est le grand favori de cette édition 2025. Le nom de l’heureux élu devrait être dévoilé dans le courant du mois de décembre.