Real Madrid : Xabi Alonso jouera sa tête contre Alaves, Jürgen Klopp dans les starting blocks !

Le Real Madrid traverse une grosse crise et Xabi Alonso est contesté. Jürgen Klopp serait en bonne place pour lui succéder…

Après la défaite en Ligue des champions contre Manchester City, hier soir, l’avenir de Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid ne tient plus qu’à un fil. L’ancien milieu de terrain est sur la sellette. Selon El Chiriguito, Florentino Pérez lui a donné 3 matchs pour sauver sa place. D’autres médias croient savoir qu’un nouveau mauvais résultat ce week-end provoquerait son licenciement.

Pérez apprécie Klopp

Déjà présent dans l’organigramme du Real Madrid, Alvaro Arbeloa fait figure de favori pour prendre la suite de Xabi Alonso. Mais selon Sky, ce jeudi, le nom de Jürgen Klopp émerge. Florentino Pérez serait chaud sur le dossier. Le média indique que le match contre Alaves ce dimanche sera celui de la dernière chance pour Xabi Alonso et qu’en cas de mauvais résultat, Klopp est parmi les candidats pour lui succéder. A suivre…

Le parcours de Klopp avec Dortmund et Liverpool

Borussia Dortmund (2008 – 2015)

Le passage qui fait de lui un entraîneur de classe mondiale.

✔︎ Réalisations majeures :

Crée une identité de jeu intense et offensive basée sur le gegenpressing

Champion d’Allemagne 2011 et 2012

Coupe d’Allemagne 2012

Finale de Ligue des champions 2013 (perdue vs Bayern Munich)

(perdue vs Bayern Munich) Révèle des talents : Lewandowski, Reus, Gündogan, Hummels, Götze

Devient l’un des symboles du renouveau du BVB

Liverpool FC (2015 – 2024)

Quand Klopp arrive, Liverpool est en crise sportive et structurelle. Il va transformer le club de fond en comble.

Champions League 2019

Premier League 2020 (premier titre anglais du club depuis 1990)

(premier titre anglais du club depuis 1990) Coupe du monde des clubs 2019

Supercoupe d’Europe 2019

FA Cup 2022

Carabao Cup 2022 + 2024

Plusieurs finales européennes : 2016 (LE), 2018 (LDC), 2022 (LDC)