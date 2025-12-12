FC Nantes : la première compo de Kantari pour affronter Angers SCO

Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Voici la compo officielle du FC Nantes, emmené par son nouveau coach Ahmed Kantari pour affronter Angers SCO.

Ce vendredi, le FC Nantes se déplace sur la pelouse d’Angers SCO dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la toute première compo alignée par Ahmed Kantari, qui vient de succéder à Luis Castro. Une compo qui change, en 5-3-2 visiblement, avec la première apparition de Deiver Machado, tout juste arrivé en tant que joker en provenance du RC Lens. Coup d’envoi à 20h45 au stade Raymond-Kopa.

La compo du FC Nantes

Lopes (cap) – Amian, Centonze, Awaziem, Tati, Machado – Mwanga, Lepenant – Benhattab, Mohamed, Abline.