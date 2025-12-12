À LA UNE DU 12 DéC 2025
[21:00]Real Madrid Mercato : Mbappé indirectement responsable d’un échec Endrick à l’OL ?
[20:30]RC Lens : le nouvel investisseur rêvé par Oughourlian est peut-être déjà sous ses yeux
[20:01]FC Nantes : la première compo de Kantari pour affronter Angers SCO
[19:00]Stade Rennais Mercato : le Real Madrid est passé à la vitesse supérieure pour Jacquet
[18:32]FC Barcelone Mercato : Flick pourrait s’offrir un titulaire référence à un prix ridicule !
[18:09]ASSE : un groupe décimé mais deux retours confirmés face à Bastia
[18:00]RC Lens Mercato : Machado inquiète déjà au FC Nantes !
[17:56]Real Madrid : le PSG vient d’infliger un nouvel énorme revers à Mbappé
[17:47]OL Mercato : Fonseca sort l’artillerie lourde, Endrick appelé de toute urgence
[17:32]OM : De Zerbi désabusé, l’AS Monaco lui offre un léger soulagement
FC Nantes : la première compo de Kantari pour affronter Angers SCO

Par William Tertrin - 12 Déc 2025, 20:01
💬 Commenter
Voici la compo officielle du FC Nantes, emmené par son nouveau coach Ahmed Kantari pour affronter Angers SCO.

Ce vendredi, le FC Nantes se déplace sur la pelouse d’Angers SCO dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la toute première compo alignée par Ahmed Kantari, qui vient de succéder à Luis Castro. Une compo qui change, en 5-3-2 visiblement, avec la première apparition de Deiver Machado, tout juste arrivé en tant que joker en provenance du RC Lens. Coup d’envoi à 20h45 au stade Raymond-Kopa.

La compo du FC Nantes

Lopes (cap) – Amian, Centonze, Awaziem, Tati, Machado – Mwanga, Lepenant – Benhattab, Mohamed, Abline.

