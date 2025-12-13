🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

L’entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, a communiqué son onze de départ pour le match à domicile contre le Stade Brestois ce samedi à 17h, pour le compte de la 16e journée de Ligue 1.

Une semaine après en avoir pris cinq au Parc des Princes, ce qui avait mis un terme à sa série de quatre victoires, le Stade Rennais espère repartir de l’avant ce samedi. Ce sera face au SB29, qui reste pour sa part sur trois succès. Ce derby breton promet donc beaucoup. Les Rouge et Noir seront privés de Jérémy Jacquet, expulsé face au PSG pour une semelle sur Gonçalo Ramos et qui a écopé d’un match de suspension. En revanche, Habib Beye peut compter sur la rentrée de Seko Fofana, absent depuis plusieurs semaines pour cause de blessure. Mais l’ancien Lensois démarre sur le banc. Beye reconduit le onze du Parc des Princes, moins Jacquet, remplacé par Rouault.

SRFC : Samba – Frankowski, Rouault, Aït Boudlal, Brassier, Al Tamari – Rongier, Cissé, Camara – Embolo, Lepaul.