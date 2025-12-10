La commission de discipline a rendu son verdict concernant les événements du week-end dernier, notamment l’expulsion du défenseur rennais Jérémy Jacquet face au PSG.

Comme tous les mercredis, la commission de discipline s’est réunie pour plancher sur les événements du week-end écoulé. Le dossier le plus attendu était celui de Bastia-Red Star, interrompu après qu’un visiteur ait été touché par un fumigène. Elle s’est aussi prononcée sur les festivités de Lyon-Nantes (3-0) il y a dix jours. Le club rhodanien fêtait son soixantième anniversaire et ses ultras ont craqué énormément de fumigènes, ce qui leur vaudra une fermeture de virage à chacun.

Jérémy Jacquet, lui, a été expulsé lors de la déroute de Rennes à Paris (0-5). Il n’a écopé que d’un match, la commission de discipline ayant jugé que sa semelle sur Ramos n’était pas volontaire. Voici toutes les sanctions.

EXCLUSIONS

LIGUE 1 MCDONALD’S

Trois matchs de suspension ferme : Tom LOUCHET (OGC Nice)

Deux matchs de suspension ferme : Ludovic AJORQUE (Stade Brestois 29)

Un match de suspension ferme et un match avec sursis : Jérémy JACQUET (Stade Rennais FC)

Un match de suspension ferme : Ainsley MAITLAND-NILES (Olympique Lyonnais)

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 1 McDonald’s, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 16 décembre 2025 à 00h00.

Laurent ABERGEL (FC Lorient), Chidozie AWAZIEM (FC Nantes), Haris BELKEBLA (Angers SCO), Pathé MBOUP (Stade Brestois 29), Maxime LOPEZ (Paris FC), Antoine MENDY (OGC Nice), Jordan TEZE (AS Monaco)

LIGUE 2 BKT

Un match de suspension ferme : Nicolas SAINT RUF (AS Nancy-Lorraine)

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 16 décembre 2025 à 00h00.

Julien BOYER (US Boulogne CO), Théo CHENNAHI (Montpellier Hérault SC), Abdoul KONE (Stade de Reims), Adrien-Mehdi MONFRAY (ESTAC Troyes), Gaetan PAQUIEZ (Grenoble Foot 38)

POLICE DES TERRAINS

16e journée de Ligue 2 BKT : SC Bastia – Red Star FC du vendredi 5 décembre 2025

Comportement des supporters du SC Bastia : usage et jets d’engins pyrotechniques dont l’un a atteint un acteur de la rencontre, provoquant l’arrêt définitif du match et expressions orales constatées

Au regard de la gravité des faits, la Commission de Discipline de la LFP décide de mettre le dossier en instruction.

La décision sera rendue à l’issue de la séance du lundi 22 décembre 2025.

14e journée de Ligue 1 McDonald’s : Olympique Lyonnais – FC Nantes du dimanche 30 novembre 2025

Comportement des supporters de l’Olympique Lyonnais : usage massif d’engins pyrotechniques entrainant une interruption de la rencontre

Fermeture partielle pour un match ferme de la tribune Nord et de la tribune Sud du stade Groupama Stadium.µ

La sanction prend effet à partir du mardi 16 décembre 2025 à 00h00.

La prochaine réunion de la Commission de Discipline aura lieu mercredi 17 décembre 2025 à 17h00.