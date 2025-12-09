Pierre Ménès s’en est pris à John Textor, accusé d’avoir magouillé pour financer certains transferts opaques à l’OL.

Alors que l’OL doit passer devant la DNCG ce jeudi 11 décembre, Pierre Ménès n’a pas mâché ses mots à l’encontre de John Textor. Dans sa dernière vidéo, l’ancien consultant de Canal+ n’a pas hésité à dénoncer les dérives de l’homme d’affaires américain à la tête du club rhodanien.

« Plus on va fouiller… »

« Plus on va fouiller, plus on va découvrir les magouilles atroces de Textor. En plus, il essaie de se justifier en disant que ce sont les autres les méchants. C’est une tactique habituelle », a asséné Ménès sur sa chaîne Youtube, laissant entendre que les erreurs de gestion seraient nombreuses et qu’aucune circonstance atténuante ne pourrait excuser Textor.

Kang dans l’embarras ?

Selon lui, l’ancien patron de l’OL aurait multiplié les fautes de gestion lorsqu’il dirigeait directement le club, au point de mettre en péril certaines équilibres financiers. La DNCG pourrait ainsi révéler d’autres surprises fâcheuses pour Lyon, tandis que Michele Kang et ses équipes scruteront avec attention la situation. Pour Ménès, les explications de Textor ne suffisent pas à éteindre les critiques : le scepticisme est total, et la tension monte avant l’examen financier décisif pour l’avenir de l’OL.

Endrick stoppé par le Real Madrid !

Le dossier phare du prochain mercato pourrait d’ailleurs être annulé. El Chiringuito et son journaliste Marcos Benito expliqué hier soir que Real Madrid avait décidé de mettre en suspens le départ d’Endrick vers Lyon ! Alors que le jeune attaquant brésilien commençait à chercher une maison dans la région lyonnaise, les dirigeants de la Casa Blanca lui auraient demandé d’attendre afin de voir l’évolution du club. Une information qui mène forcément à l’hypothèse d’un départ imminent de Xabi Alonso en cas de débâcle mercredi contre Manchester City en Ligue des Champions (21h).