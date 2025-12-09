Real Madrid : la réponse cash de Xabi Alonso aux rumeurs de départ 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OL Mercato : Endrick annulé, Pierre Ménès balance du très lourd avant la DNCG !

Le journaliste Pierre Ménès avant un match à la Meinau.
Bastien Aubert
9 décembre 2025

Pierre Ménès s’en est pris à John Textor, accusé d’avoir magouillé pour financer certains transferts opaques à l’OL. 

Alors que l’OL doit passer devant la DNCG ce jeudi 11 décembre, Pierre Ménès n’a pas mâché ses mots à l’encontre de John Textor. Dans sa dernière vidéo, l’ancien consultant de Canal+ n’a pas hésité à dénoncer les dérives de l’homme d’affaires américain à la tête du club rhodanien.

« Plus on va fouiller… »

« Plus on va fouiller, plus on va découvrir les magouilles atroces de Textor. En plus, il essaie de se justifier en disant que ce sont les autres les méchants. C’est une tactique habituelle », a asséné Ménès sur sa chaîne Youtube, laissant entendre que les erreurs de gestion seraient nombreuses et qu’aucune circonstance atténuante ne pourrait excuser Textor. 

Kang dans l’embarras ? 

Selon lui, l’ancien patron de l’OL aurait multiplié les fautes de gestion lorsqu’il dirigeait directement le club, au point de mettre en péril certaines équilibres financiers. La DNCG pourrait ainsi révéler d’autres surprises fâcheuses pour Lyon, tandis que Michele Kang et ses équipes scruteront avec attention la situation. Pour Ménès, les explications de Textor ne suffisent pas à éteindre les critiques : le scepticisme est total, et la tension monte avant l’examen financier décisif pour l’avenir de l’OL.

Endrick stoppé par le Real Madrid !

Le dossier phare du prochain mercato pourrait d’ailleurs être annulé. El Chiringuito et son journaliste Marcos Benito expliqué hier soir que Real Madrid avait décidé de mettre en suspens le départ d’Endrick vers Lyon ! Alors que le jeune attaquant brésilien commençait à chercher une maison dans la région lyonnaise, les dirigeants de la Casa Blanca lui auraient demandé d’attendre afin de voir l’évolution du club. Une information qui mène forcément à l’hypothèse d’un départ imminent de Xabi Alonso en cas de débâcle mercredi contre Manchester City en Ligue des Champions (21h).

MercatoOL
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

Xabi Alonso donnant ses consignes lors d'un match du Real Madrid.
Real Madrid...

Real Madrid : la réponse cash de Xabi Alonso aux rumeurs de départ 

Par Bastien Aubert
Le journaliste Pierre Ménès avant un match à la Meinau.
Mercato...

OL Mercato : Endrick annulé, Pierre Ménès balance du très lourd avant la DNCG !

Par Bastien Aubert
Marc Guehi (Crystal Palace)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : la première recrue hivernale connue ! 

Par Bastien Aubert
Alvaro Arbeloa (Real Madrid)
Liga...

Real Madrid : Zidane et Klöpp écartés, un candidat surprise en pole pour l’après Xabi Alonso 

Par Bastien Aubert
Will Still déçu lors d'un match de Southampton.
FC Nantes...

FC Nantes : les frères de Will Still vendent la mèche sur leur avenir au club ! 

Par Bastien Aubert
Jeffrey De Lang et Yehvann Diouf se saluant à la fin de Nice-OM.
Ligue 1...

Revue de presse : bonne nouvelle à Nice avant Lens, plusieurs options pour l’après Blas à Rennes, l’OM au secours du Gym ?

Par Bastien Aubert
Ebenezer Annan (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : un ancien flop des Verts pour remplacer Annan, les supporters vont craquer !

Par Bastien Aubert
Union Saint-Gilloise – OM : un retour de poids dans le groupe marseillais 
Ligue des champions...

Union Saint-Gilloise – OM : un retour de poids dans le groupe marseillais 

Par Bastien Aubert
Mike Maignan (AC Milan)
Mercato...

PSG Mercato : Chevalier out, Campos négocie avec l’actuel meilleur gardien du monde pour le remplacer !

Par Bastien Aubert
Jérémie Boga (OGC Nice)
Mercato...

OGC Nice Mercato : Boga a déjà trouvé preneur, Moffi change ses plans !

Par Bastien Aubert
Antoine Griezmann (Atlético Madrid)
Ligue 1...

RC Lens : Leca a scellé un accord historique, Griezmann dans la boucle ! 

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE : Horneland face à un terrible casse-tête avant Bastia 

Par Bastien Aubert
Ousmane Dembélé (PSG)
Ligue des champions...

PSG : un retour de poids et un double coup dur avant Bilbao ! 

Par Bastien Aubert
Amine Gouiri (OM)
Ligue 1...

OM : un renfort en attaque début janvier, le PSG et le FC Nantes tremblent déjà !

Par Bastien Aubert
Kylian Mbappé (Real Madrid)
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : le Barça avance sur une recrue, nouveau coup dur pour Mbappé au Real !

Par Bastien Aubert
Endrick (Real Madrid)
Mercato...

OL Mercato : Endrick en a fini avec le Real Madrid, la date de son premier match à Lyon connue ! 

Par Bastien Aubert
Ilan Kebbal (Paris FC)
Mercato...

Stade Rennais Mercato : le favori désigné à la succession de Blas met un gros stop à Beye ! 

Par Bastien Aubert
Nasser al-Khelaïfi (PSG)
Ligue 1...

PSG : le Qatar va offrir à Paris le renfort le plus dingue de toute l’histoire du club !

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : en danger, Horneland prend un énorme coup de pression avant Bastia ! 

Par Bastien Aubert
Stéphane Ziani (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : Ziani dit non à Kita, le plan de survie autour de Castro explose en plein vol !

Par Bastien Aubert
Leonardo Balerdi (OM)
Ligue des champions...

Union Saint-Gilloise – OM : De Zerbi dynamite son onze, deux tauliers éjectés !

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE : Stéphane Stassin donne des nouvelles musclées de son fils 

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi (OM)
Mercato...

OM : De Zerbi fragilisé, le mercato d’hiver déjà impacté par le LOSC ? 

Par Bastien Aubert
Matvey Safonov (PSG)
Mercato...

PSG Mercato : sa femme craque, Luis Enrique le retient par le col ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet