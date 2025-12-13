Lionel Messi pourrait manquer la Coupe du monde 2026. Non pas parce qu’il est blessé ou pas convoqué mais parce que l’Argentine pourrait en être exclue !

Ce samedi, le nom de Lionel Messi a été deux fois au cœur de l’actualité. Tout d’abord parce que, présent à un événement dans le stade Salt Lake, à Calcutta (Inde), son tour de terrain très éphémère a provoqué des débordements, ses supporters ayant fait de gros dégâts pour manifester leur colère. Ils s’attendaient à le voir d’un peu plus et ont dû se contenter d’un salut lointain. Les images du chaos sont assez impressionnantes, de nombreux sièges ont été arrachés et lancés sur la pelouse, alors que d’autres supporters ont affronté les forces de l’ordre sur le terrain.

L’Argentine exclue ?

Mais ce n’est pas tout. Le quotidien argentin La Nacion révèle qu’entre 25 et 30 perquisitions se sont produites dans des clubs et au siège de l’AFA en début de semaine. Elles s’inscrivent dans le cadre d’une enquête sur des soupçons de blanchiment d’argent. Le président de la Fédération argentine, Claudio « Chiqui » Tapia, son plus proche collaborateur et le trésorier sont soupçonnés d’avoir amassé une fortune considérable. Ce qui ne surprend personne de l’autre côté de l’Atlantique, tant Tapia est connu pour ses arrangements entre amis, que ce soit pour créer des trophées afin de récompenser ses soutiens (Rosario Central cette année) ou aider des clubs à être promus…

La conséquence première de cette enquête, c’est que l’Argentine pourrait être exclue de la Coupe du monde ! La Nacion rappelle que la FIFA sanctionne de cette manière toutes les nations où les gouvernements font des ingérences dans le fonctionnement de la Fédération. Une hypothèse qui a toutefois peu de chances de se concrétiser, parce que l’Argentine est championne du monde en titre, parce qu’elle déplace les foules, parce que ce devrait être la dernière de Lionel Messi et surtout parce que le président de la FIFA, Gianni Infantino, est lui aussi un adepte des arrangements entre amis et de la création de trophées bidons (la récompense pour Donald Trump) lors du tirage au sort du Mondial…