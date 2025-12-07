FC Barcelone, PSG : Lionel Messi savoure son 13e titre de champion, Luis Enrique applaudit
L’ancienne star du PSG et du Barça Lionel Messi a mené l’Inter Miami au titre de champion de MLS cette nuit. Luis Enrique n’a pas manqué de le saluer.
Samedi soir et pour la première fois de son histoire, l’Inter Miami a remporté la première Major League Soccer, le 48e trophée collectif de Lionel Messi. Le joueur de 38 ans et la franchise de David Beckham ont remporté pour la première fois le championnat de MLS en dominant Vancouver samedi (3-1), sans but de l’Argentin, qui a toutefois été hauteur de deux passes décisives pour ses compatriotes Rodrigo De Paul (71e) et Tadeo Allende (90e+6).
C’était la « der » d’Alba et Busquets
Après dix titres de champion d’Espagne avec le FC Barcelone, puis deux en France avec le Paris SG, Lionel Messi gagne ainsi son premier championnat aux Etats-Unis. Champion du monde en 2022, il sera hautement attendu l’été prochain avec l’Albiceleste pour le premier Mondial à 48 équipes, même s’il n’a pas encore confirmé sa présence. Cette finale victorieuse était aussi le dernier match de deux immenses joueurs : Sergio Busquets et Jordi Alba, à qui Messi a dédié la victoire. « Je suis heureux de ce que nous avons accompli pour eux, qu’ils puissent terminer leur carrière de cette manière, c’est très beau pour tout le monde, ils le méritaient après ce qu’ils ont été en tant que joueurs, tous les deux parmi les plus grands de l’histoire à leur poste ». Questionné sur le sacre de la franchise floridienne, Luis Enrique, lui, n’a pas manqué de féliciter ses anciens joueurs côtoyés lors de son passage au Barça. «Ce sont de très belles personnes et d’incroyables joueurs. Ils méritent tout ce qu’ils obtiennent. Ils doivent être très fiers de ce qu’ils ont fait, comme personne et footballeur. Félicitations à eux», a a glissé le coach espagnol du PSG en conférence de presse après la victoire contre Rennes (5-0).
Palmarès de Lionel Messi
Sélection Argentine
- Coupe du Monde :1
- 2022 (Qatar)
- Copa América :1
- 2021
- JO :1
- 2008 (Or à Pékin)
- Coupe du Monde U20 :1
- 2005
FC Barcelona
Titres collectifs
- Ligue des Champions : 4
- 2006, 2009, 2011, 2015
- Liga : 10
- 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019
- Coupes du Roi : 7
- 2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021
- Supercoupes d’Espagne : 8
- 2005, 2006, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018
- Supercoupes d’Europe : 3
- 2009, 2011, 2015
- Coupes du Monde des Clubs : 3
- 2009, 2011, 2015
Paris Saint-Germain
- Ligue 1 : 2
- 2022, 2023
- Trophée des Champions : 1
- 2022
Inter Miami
- Leagues Cup : 1
- 2023
- Ballon d’Or Leagues Cup (meilleur joueur)
- MLS 2025
Récompenses individuelles
Ballons d’Or : 8 (record absolu)
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2015
- 2019
- 2021
- 2023
Meilleur buteur / Meilleur joueur
- Souliers d’Or européens : 6 (record)
- 2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019
- The Best FIFA : 2
- 2019, 2022
- Pichichi (meilleur buteur Liga) : 8 (record)
- Plus de 800 buts en carrière
- Meilleur buteur de l’histoire du FC Barcelone
- Meilleur buteur de l’histoire de la Liga
- Plus de 100 buts en sélection
Records emblématiques
- Joueur ayant marqué le plus de buts sur une année civile :
91 buts en 2012 (record mondial absolu)
- Joueur avec le plus de Ballons d’Or
- Joueur avec le plus de buts en club pour un même club (Barça)
- Joueur ayant le plus grand nombre d’aides décisives de l’histoire du football moderne
- Premier joueur de l’histoire à marquer dans 5 éditions différentes de Coupe du Monde (2022)