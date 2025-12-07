FC Barcelone, PSG : Lionel Messi savoure son 13e titre de champion, Luis Enrique applaudit

L’ancienne star du PSG et du Barça Lionel Messi a mené l’Inter Miami au titre de champion de MLS cette nuit. Luis Enrique n’a pas manqué de le saluer.

Samedi soir et pour la première fois de son histoire, l’Inter Miami a remporté la première Major League Soccer, le 48e trophée collectif de Lionel Messi. Le joueur de 38 ans et la franchise de David Beckham ont remporté pour la première fois le championnat de MLS en dominant Vancouver samedi (3-1), sans but de l’Argentin, qui a toutefois été hauteur de deux passes décisives pour ses compatriotes Rodrigo De Paul (71e) et Tadeo Allende (90e+6).

C’était la « der » d’Alba et Busquets

Après dix titres de champion d’Espagne avec le FC Barcelone, puis deux en France avec le Paris SG, Lionel Messi gagne ainsi son premier championnat aux Etats-Unis. Champion du monde en 2022, il sera hautement attendu l’été prochain avec l’Albiceleste pour le premier Mondial à 48 équipes, même s’il n’a pas encore confirmé sa présence. Cette finale victorieuse était aussi le dernier match de deux immenses joueurs : Sergio Busquets et Jordi Alba, à qui Messi a dédié la victoire. « Je suis heureux de ce que nous avons accompli pour eux, qu’ils puissent terminer leur carrière de cette manière, c’est très beau pour tout le monde, ils le méritaient après ce qu’ils ont été en tant que joueurs, tous les deux parmi les plus grands de l’histoire à leur poste ». Questionné sur le sacre de la franchise floridienne, Luis Enrique, lui, n’a pas manqué de féliciter ses anciens joueurs côtoyés lors de son passage au Barça. «Ce sont de très belles personnes et d’incroyables joueurs. Ils méritent tout ce qu’ils obtiennent. Ils doivent être très fiers de ce qu’ils ont fait, comme personne et footballeur. Félicitations à eux», a a glissé le coach espagnol du PSG en conférence de presse après la victoire contre Rennes (5-0).

Palmarès de Lionel Messi

Sélection Argentine

Coupe du Monde : 1 2022 (Qatar)

Copa América : 1 2021

JO : 1 2008 (Or à Pékin)

Coupe du Monde U20 : 1 2005



FC Barcelona

Titres collectifs

Ligue des Champions : 4 2006, 2009, 2011, 2015

Liga : 10 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019

Coupes du Roi : 7 2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021

Supercoupes d’Espagne : 8 2005, 2006, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018

Supercoupes d’Europe : 3 2009, 2011, 2015

Coupes du Monde des Clubs : 3 2009, 2011, 2015



Paris Saint-Germain

Ligue 1 : 2 2022, 2023

Trophée des Champions : 1 2022



Inter Miami

Leagues Cup : 1 2023

Ballon d’Or Leagues Cup (meilleur joueur)

MLS 2025

Récompenses individuelles

Ballons d’Or : 8 (record absolu)

2009

2010

2011

2012

2015

2019

2021

2023

Meilleur buteur / Meilleur joueur

Souliers d’Or européens : 6 (record) 2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019

(record) The Best FIFA : 2 2019, 2022

Pichichi (meilleur buteur Liga) : 8 (record)

(record) Plus de 800 buts en carrière

Meilleur buteur de l’histoire du FC Barcelone

Meilleur buteur de l’histoire de la Liga

Plus de 100 buts en sélection

Records emblématiques