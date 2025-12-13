À LA UNE DU 13 DéC 2025
OM : Pogba au Vélodrome, la réponse est tombée

Par Raphaël Nouet - 13 Déc 2025, 21:17
Paul Pogba applaudissant les supporters de Monaco.
Courtisé par l’OM en début d’année, Paul Pogba aurait pu fouler la pelouse du Vélodrome demain, lors d’OM-Monaco. Mais il est blessé…

Demain soir, le choc entre l’OM et l’AS Monaco vaudra le détour. Les deux clubs, vainqueurs en Champions League en milieu de semaine (3-2 face à l’Union Saint-Gilloise pour les Phocéens, 1-0 contre Galatasaray pour les Rouge et Blanc), ont un besoin vital de points en championnat. Ce sera donc malheur au vaincu. Mais cette affiche historique du championnat de France aurait aussi pu offrir des retrouvailles entre Paul Pogba et le stade Vélodrome. La Pioche aurait pu être dans l’autre camp puisqu’elle a longtemps été annoncée dans le viseur de l’OM au début de l’année…

Il n’a joué que 30 minutes depuis le début de la saison…

Mais les dirigeants phocéens ont préféré passer leur tour, notamment parce que Pogba n’offrait aucune garantie au niveau de son physique, après deux ans d’arrêt, entre blessures et suspension. Et visiblement, ils ont bien fait. En effet, l’entraîneur monégasque, Sébastien Pocognoli, a déclaré en conférence de presse que son champion du monde serait absent demain. Déjà forfait mercredi en raison d’un pépin à un genou, Pogba s’est blessé au mollet gauche lors de l’échauffement de l’entraîneur de samedi. Depuis le début de la saison, il n’a joué que trente minutes…

Vu la qualité du recrutement de Medhi Benatia et Pablo Longoria au milieu de terrain, les supporters de l’OM ne regretteront pas d’avoir vu leur club passer à côté de Paul Pogba. Surtout que celui-ci n’aura pas l’occasion de les faire changer d’avis demain soir…

