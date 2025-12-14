🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Un média allemand a annoncé un intérêt du PSG pour le jeune milieu suisse de Fribourg Johan Manzambi (20 ans), également suivi par Chelsea et le Borussia Dortmund. Mais ce ne serait pas vrai.

Récemment, nous avons relayé l’information de Bild selon laquelle le Paris Saint-Germain serait intéressé par Johan Manzambi. Ce milieu de terrain suisse de 20 ans est en train d’exploser du côté de Fribourg, avec qui il a disputé 20 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, inscrivant 4 buts et délivrant autant de passes décisives. Capable de jouer milieu défensif comme un cran plus haut, il est à la fois physique et technique, capable de multiplier les courses à l’infini. Un profil de milieu idéal pour Luis Enrique.

Le milieu, un secteur surpeuplé

Mais le compte X PSGInside-Infos dément cette rumeur. Le club de la capitale ne serait pas intéressé par Manzambi. Il faut dire qu’au milieu de terrain, il affiche complet entre les indéboulonnables Vitinha, Fabian Ruiz et Joao Neves, tous trois désireux de s’inscrire dans la durée, plus tous ceux qui peuvent redescendre d’un cran (Doué, Lee) et les jeunes. Pas question, a priori, pour la direction parisienne de se renforcer dans ce secteur très important pour Luis Enrique.

Ce démenti laisse le champ libre à Chelsea et au Borussia Dortmund, principaux courtisans de Manzambi. S’il venait à s’engager avec les Blues, le milieu suisse pourrait être prêté à Strasbourg et ainsi croiser la route du PSG, histoire de faire regretter leur choix aux décideurs du club de la capitale.