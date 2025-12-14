À LA UNE DU 14 DéC 2025
OM : le groupe pour défier Monaco avec une bonne nouvelle

Par Raphaël Nouet - 14 Déc 2025, 10:28
L'entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi, encourageant ses joueurs lors du match contre l'Union Saint-Gilloise.
L’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour le choc contre l’AS Monaco, ce soir, en clôture de la 16e journée.

Une fois n’est pas coutume, l’Olympique de Marseille présente un groupe quasiment au complet avant le choc face à Monaco. Hormis les absents de longue durée que sont Amine Gouiri et Facundo Medina, tous les joueurs sont opérationnels. Et notamment Nayef Aguerd. Gêné par une pubalgie depuis plusieurs semaines, le défenseur marocain a enchaîné les matches à Lille (0-1) et à Bruxelles contre l’Union Saint-Gilloise (3-2). Cette capacité à enchaîner est de bon augure pour la suite, même s’il ne sera pas présent pour le match de Coupe de France la semaine prochaine en raison de sa participation à la Coupe d’Afrique des Nations.

Gardiens : De Lange, Rulli, Van Neck.
Défenseurs : Aguerd, Balerdi, Egan-Riley, Murillo, Palmieri, Pavard, Weah.
Milieux : Bakola, Gomes, Hojbjerg, Kondogbia, Nadir, O’Riley, Vermeeren.
Attaquants : Aubameyang, Greenwood, Paixao, Vaz.

