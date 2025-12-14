À LA UNE DU 14 DéC 2025
OM : le terrible impair de Paixao avec le PSG

Par Raphaël Nouet - 14 Déc 2025, 12:07
Igor Paixao lors de l'échauffement avant le match de l'OM contre l'Union Saint-Gilloise.
Dans un entretien à Téléfoot, l’ailier brésilien de l’OM Igor Paixao a expliqué que ses idoles étaient deux anciens joueurs du PSG…

Débarqué cet été avec l’étiquette de joueur le plus cher de l’histoire de l’OM, Igor Paixao a mis un peu de temps à se faire adopter par les supporters marseillais. Il faut dire qu’il est arrivé blessé en provenance du Feyenoord Rotterdam, après des négociations assez dures. Heureusement pour lui, il a inscrit un doublé important contre l’Ajax Amsterdam (4-0) au Vélodrome mi-septembre. Depuis, même s’il n’est pas toujours décisif, il a le mérite de se battre, ce qui plait toujours à Marseille. En revanche, il doit encore apprendre à faire plus attention quand il parle du PSG…

Il est fan de Ronaldinho et Paixao

Ce dimanche, interviewé par Téléfoot, il a expliqué que ses idoles s’appelaient Ronaldinho et Neymar. Quand le journaliste de TF1 lui a expliqué qu’il s’agissait effectivement de deux magiciens brésiliens mais aussi de deux anciens joueurs du PSG, Paixao a répondu dans un grand sourire : « Oui, je sais, mais je parle seulement de football. Pour moi, Ronaldinho était une grande idole, un vrai magicien. Et j’aime aussi beaucoup Neymar. Mais seulement pour leurs qualités footballistiques ».

Un but contre l’ennemi parisien début janvier pour offrir le Trophée des champions à l’OM et tout sera oublié pour Igor Paixao.

