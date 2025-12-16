À LA UNE DU 16 DéC 2025
Mercato : un crack de Premier League a tranché entre le FC Barcelone et le Real Madrid

Par Laurent Hess - 16 Déc 2025, 05:00
Kobbie Mainoo, qui cherche à quitter Manchester United, a sa préférence entre le FC Barcelone et le Real Madrid.

Le FC Barcelone et le Real Madrid sont tous les deux intéressés par Kobbie Mainoo, le milieu de terrain de Manchester United. A 20 ans, le joueur formé à MU cherche à quitter les Red Devils où Ruben Amorim ne l’a aligné que lors de 10 matchs depuis le début de la saison.

Mainoo se verrait plutôt au Real Madrid

Le FC Barcelone aimerait attirer Mainoo dès le prochain Mercato de janvier. Mais selon TEAMTalk, l’Anglais ne rêve pas de porter le maillot blaugrana mais plutôt celui du Real Madrid, et de rejoindre chez Los Blancos Jude Bellingham et Trent Alexander-Arnold, ses compatriotes. A suivre…

Kobbie Mainoo – Carrière

Nom complet : Kobbie Boateng Mainoo
Date de naissance : 19 avril 2005
Lieu de naissance : Stockport, Angleterre
Nationalité : Anglaise (origines ghanéennes)
Poste : Milieu de terrain (défensif / central)
Club : Manchester United

Débuts et formation

  • Kobbie Mainoo rejoint très jeune le centre de formation de Manchester United.
  • Il se distingue rapidement par son intelligence de jeu, sa maturité et sa qualité technique.
  • Capitaine dans les équipes de jeunes, il est considéré comme l’un des plus grands espoirs du club.

Carrière professionnelle

  • Débuts avec l’équipe première : janvier 2023 (Coupe de la Ligue).
  • Il s’impose réellement lors de la saison 2023–2024, devenant un titulaire régulier.
  • Il impressionne par :
    • Son calme sous pression
    • Sa vision du jeu
    • Sa capacité à récupérer et distribuer le ballon
  • Il marque des buts importants et brille lors de grands matchs.

Carrière internationale

  • International anglais chez les jeunes (U17, U18, U19).
  • Appelé ensuite en équipe d’Angleterre A grâce à ses performances en club.
  • Considéré comme un joueur clé pour l’avenir de la sélection anglaise.

