Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Les Unes de la presse espagnole du jour sont consacrées à la victoire du Real Madrid sur le Deportivo Alavés (2-1) et au retour en forme de Raphinha au FC Barcelone.

Marca : oxygène

Un simple mot résume la pensée générale du monde madridiste : grâce à sa victoire à Vitoria (2-1), le Real Madrid s’est offert du répit tout en s’évitant une révolution de palais avec le renvoi de Xabi Alonso.

AS : Vinicius embrasse Xabi

Même photo que Marca de Vinicius enlaçant Rodrygo après le deuxième but, AS insiste sur le fait que l’ailier brésilien, principal critique de Xabi Alonso, a contribué à sauver sa peau en étant passeur décisif.

Sport : dilemme ter Stegen

Szczesny malade, Hansi Flick doit décider s’il aligne l’habituel titulaire, Joan Garcia, ou Marc André ter Stegen de retour de blessure mais poussé vers la sortie, lors du match de Coupe demain contre Guadalajara.

Mundo Deportivo : allez Rapha !

Le retour en forme du FC Barcelone coïncide avec la rentrée de Raphinha. Le Brésilien, double buteur contre l’Osasuna (2-0) samedi, est vital à la bonne marche de son équipe.