[10:21]PSG : 200 M€ tombent dans les caisses !
[09:56]OM : en plein match contre Monaco, Mbappé est revenu hanter les Olympiens
[09:37]Vinicius Jr et le Real Madrid hurlent au scandale arbitral… le FC Barcelone aussi !
[09:11]Stade Rennais : 2 stats et le PSG mettent en valeur le travail de Beye
[08:55]Vinicius Jr sauve Xabi Alonso au Real Madrid, Flick a retrouvé son talisman au FC Barcelone
[08:42]FC Nantes : les supporters ont baissé les bras et attendent la Ligue 2
[08:21]OM, RC Lens, OL : ils sont dans l’équipe type de la 16e journée de L1
[08:06]ASSE : Guillou épargne Horneland, pas les joueurs
[07:51]RC Lens : les supporters sang et or se payent le PSG et l’OM
[07:37]Real Madrid : nouvel ultimatum pour Xabi Alonso, le FC Barcelone concerné
Vinicius Jr sauve Xabi Alonso au Real Madrid, Flick a retrouvé son talisman au FC Barcelone

Par Raphaël Nouet - 15 Déc 2025, 08:55
Rodrygo et Vinicius Jr se félicitant après le but du premier lors de Real Madrid-Manchester City.
Les Unes de la presse espagnole du jour sont consacrées à la victoire du Real Madrid sur le Deportivo Alavés (2-1) et au retour en forme de Raphinha au FC Barcelone.

Marca : oxygène

Un simple mot résume la pensée générale du monde madridiste : grâce à sa victoire à Vitoria (2-1), le Real Madrid s’est offert du répit tout en s’évitant une révolution de palais avec le renvoi de Xabi Alonso.

AS : Vinicius embrasse Xabi

Même photo que Marca de Vinicius enlaçant Rodrygo après le deuxième but, AS insiste sur le fait que l’ailier brésilien, principal critique de Xabi Alonso, a contribué à sauver sa peau en étant passeur décisif.

Sport : dilemme ter Stegen

Szczesny malade, Hansi Flick doit décider s’il aligne l’habituel titulaire, Joan Garcia, ou Marc André ter Stegen de retour de blessure mais poussé vers la sortie, lors du match de Coupe demain contre Guadalajara.

Mundo Deportivo : allez Rapha !

Le retour en forme du FC Barcelone coïncide avec la rentrée de Raphinha. Le Brésilien, double buteur contre l’Osasuna (2-0) samedi, est vital à la bonne marche de son équipe.

