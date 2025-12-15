OM : Domenech se lâche sur De Zerbi !

L’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, a reconnu que son équipe avait eu de la réussite de s’imposer contre Monaco (1-0) hier soir. Dans son analyse du match, Raymond Domenech ne l’a pas raté…

Le Vélodrome a poussé un énorme ouf de soulagement, hier soir, au coup de sifflet final. Car, hormis vingt premières minutes de domination totale, l’OM a énormément souffert pour venir à bout de l’AS Monaco (1-0). Les joueurs de la Principauté ont eu deux buts refusés pour hors-jeu, ils ont vu Geronimo Rulli sortir deux parades extraordinaires et Nayef Aguerd sauver un tir sur sa ligne. Et alors que les supporters marseillais se seraient volontiers contentés d’un 0-0, Pierre-Emile Hojbjerg a servi en retrait Mason Greenwood, dont la frappe en lucarne a fait exploser l’enceinte du boulevard Michelet à la 82e ! Grâce à ce but, l’OM a repris place sur le podium et passera la trêve hivernale au chaud. Mais il n’a pas dissipé les doutes concernant son niveau de jeu.

Domenech trouve le jeu de l’OM trop lisible

Un succès laborieux commenté par Raymond Domenech (73 ans) sur La Chaîne L’Equipe. Et l’ancien sélectionneur de l’équipe de France n’a pas été tendre avec Roberto De Zerbi et ses options tactiques. «Les soucis de l’OM sont dus à une organisation qui n’existe pas, a commenté l’ancien sélectionneur. Comment Marseille peut se diluer autant dans un match ? Ils veulent construire, attirer l’adversaire derrière et ils se sont fait prendre 5 ou 6 fois dans leur camp. À un moment, tu changes les choses. Leurs milieux de terrain dans ces moments-là, tu les cherches. Monaco a joué tranquille au milieu, ils ont fait tourner les ballons et ils les ont troués. Selon moi, c’est un problème d’organisation, de jeu. Il n’y a pas d’idées. Personne ne peut dire comment ils jouent. On ne sait pas défensivement comment ils jouent. Et leur jeu est lisible.» RDZ appréciera sans doute !