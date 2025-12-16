Même si beaucoup de ne se faisaient pas d’illusion, voir Antoine Griezmann porter le maillot de l’OM faisait rêver les supporters de l’OM. Mais Lionel Messi veut l’attirer à l’Inter Miami.

Antoine Griezmann à l’OM, c’est un peu comme le retour de Didier Drogba après son départ à l’issue de la saison 2023-24 : un serpent de mer autant qu’un vœu pieu. L’Ivoirien n’est jamais revenu et il y a de fortes chances pour que le champion du monde 2018 ne porte jamais le maillot blanc. Il a pourtant régulièrement clamé son amour de l’OM, qu’il supportait dans sa jeunesse. Mais à 34 ans, son rêve pour une dernière pige serait de jouer en MLS plutôt qu’à Marseille. Surtout que Lionel Messi lui fait de l’œil…

Messi veut Griezmann à Miami

On a longtemps cru que les deux hommes ne s’aimaient pas du tout depuis leur aventure commune au FC Barcelone entre 2019 et 2021. Sur le terrain, Griezmann et Messi n’arrivaient pas à jouer ensemble. La presse espagnole a cru que l’Argentin avait mal pris l’arrivée du Français et refusait de combiner avec lui. Mais après coup, Griezmann a assuré que La Pulga avait tout fait pour bien l’intégrer au vestiaire catalan. Et vu que l’Inter Miami, où Messi fait la pluie et le beau temps, le veut, selon Ekrem Konur, on peut effectivement penser que les deux hommes s’entendent bien.

Fan des Etats-Unis depuis toujours, Antoine Griezmann devrait concrétiser son rêve. Reste à savoir si ce sera l’été prochain, ce qui impliquerait que l’Inter Miami verse une indemnité, ou en 2027, à la fin de son contrat avec l’Atlético. Dans tous les cas, il ne devrait pas rejoindre l’OM…